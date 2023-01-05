感染新冠后，出现眼部症状如何缓解

近期，有网友表示，感染新冠病毒后，出现眼部酸痛、红肿、流泪甚至视物模糊等症状。

此前，《自然·通讯》刊登的最新研究成果显示，新冠病毒可导致眼部不适和视网膜炎症。而《柳叶刀》发布的大型前瞻性观察研究也显示，即使接种过疫苗，仍有24.8%—27.7%的新冠感染者会出现眼睛酸痛的症状。

通过两个途径引起眼部不适

“新冠病毒感染是一个全身性疾病，而不仅仅是呼吸系统疾病。众所周知，气溶胶传播是新冠病毒传播的主要途径，人们暴露在新冠病毒气溶胶环境中，可能会通过两个途径导致眼部感染，引起眼睛干涩、红肿、疼痛甚至视物模糊等症状。”1月2日，北京协和医院眼科主任陈有信教授在接受科技日报记者采访时说，一方面，新冠病毒可以通过眼睛表面的结膜甚至角膜等黏膜组织直接感染眼组织；另一方面，新冠病毒进入人体后，部分人群会发生病毒血症，通过血液循环将病毒传播到全身各个组织如神经组织等。

研究表明，新冠病毒很可能存在眼部趋向性。在此前的动物实验中，有研究人员尝试通过结膜接种的方式让病毒侵入恒河猴体内，诱发了轻度新冠病毒感染症状。此外，有57%新冠感染者的眼睛结膜拭子中也检测到新冠病毒的RNA，且疾病严重程度更高的人群中，检出率也更高。

陈有信介绍，目前来看，感染新冠病毒奥密克戎毒株后，出现眼部感染症状的比例不算太高，而且眼部感染后比较常见的也是结膜炎症状，主要表现为眼睛干涩、酸痛、红肿、流泪等，但也有极少一部分人会发生急性黄斑视网膜病变，眼底检查时会发现黄斑区尤其是外层视网膜和椭圆体带等有受损的情况，这些区域受损会造成人们视力模糊。另外，新冠病毒侵犯视神经后，会导致视神经病变，出现视力受损。

眼表炎症可以用眼药水缓解症状

“如果只是出现结膜等眼表组织的干涩或其他结膜炎症状，可以用一些润眼药水如玻璃酸钠、人工泪液等滴眼，也可以用一些抗病毒眼药水如更昔洛韦滴眼液，以及非甾体类的消炎药水等缓解症状。”陈有信说，眼表的不适一般不会导致视力下降，但如果出现了急性黄斑视网膜病变等眼底病变，严重时可能会导致视力受损，需要高度警惕和积极防范。

“出现眼底病变后，一般会在患者病毒检测转阴后再采用激素治疗，同时辅以局部的神经营养支持、抗氧化保护药物治疗。”陈有信说。

出现视物模糊需及时就诊

陈有信介绍，到目前为止，还没有专门针对新冠病毒眼部感染的药物，预防新冠感染后带来的眼部不适，最重要的是平时加强自身防护。“比如出门戴好口罩、做好手部卫生、保持社交距离，这些都是很重要的手段。另外，医护人员或者普通人群去医院等场所时，也可以戴上面罩和防护眼镜等。”陈有信说，从临床来看，大部分视神经轻度受损的患者都能得到较好恢复。

陈有信提醒，新冠感染或症状发作后的15天—2个月，最易发生眼部感染。如果此时出现视物模糊、眼睛疼痛等症状，需要引起注意，及时就诊。

“不过这波新冠病毒感染后导致眼部不适的比例比较低，大部分感染者预后也较好，公众不必过度恐慌。”陈有信说。