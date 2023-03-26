专家呼吁抓住“糖网”首次眼底出血治疗时机 或可恢复视力

中新网上海3月25日电 (陈静 张丹琪 冯笑盈)在糖尿病患者中，有不少人罹患糖尿病视网膜病变(以下简称“糖网”)，可导致视力受损甚至失明。

上海市眼病防治中心(上海市眼科医院)眼底病专科主任童晓维25日接受采访时表示，“糖网”的可怕之处在于早期没有明显症状，尽管出现了眼底出血，但只要没有波及黄斑，视力可能依然不受影响，因此极易被忽视。可是一旦出现了视力下降等症状，病情往往已经相当严重，患者也已错过了最佳治疗时机，严重者可致盲，且病程不可逆。

童晓维表示：“如果能把握第一次眼底出血的时机，很可能让很多病人恢复正常的视力，但很多患者过来就诊时就已经很晚了。”作为眼底病科专家，童晓维在临床上经常遇到40岁至50岁，甚至30岁以下的病人，他们因为不重视糖尿病并发症或其它原因而错过治疗时机、进而失明，为个人、家庭和社会增加了难以承受的负担。多年的临床经历让她深深体会到：“很多时候，我们像是在和时间赛跑！”

25日，由童晓维主编的《糖尿病视网膜病变诊断与治疗》新书正式发行。该书以问答形式展开，对136个有关糖尿病视网膜病变的热点问题的解答，深入浅出。该书还介绍了各类糖尿病患者(包括孕妇等特殊人群)的日常保健方法，通俗易懂，帮助读者直观理解“糖网”的发生发展特点及有效获取预防治疗知识。书中还配有近50幅生活类漫画、疾病解剖与机制原理类图画等。

据了解，2021年4月，受“健康中国·家有名医”丛书编委会委托，童晓维和团队开始筹备编写《糖尿病视网膜病变诊断与治疗》。童晓维说：“希望患者可以接收到这些‘有趣的科普’，在生活中潜移默化地养成好的用眼习惯，并持之以恒，也希望这本书能帮助到更多的青年眼科医生。”

作为该书副主编，上海市眼病防治中心(上海市眼科医院)副院长陆丽娜当日介绍了人工智能(AI)应用于“糖网”筛查现状，以及医院开展的人工智能辅助眼健康筛查相关工作。