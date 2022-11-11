罗氏制药：关注眼底疾病诊疗 聚力创新产品研发

“进博会已成为全球创新产品和前沿科技绝佳的首发高地与聚集地。本届进博会，罗氏将带来包括眼科创新药物在内的多款前沿产品。”第五届进博会期间，罗氏制药公司相关负责人李滨做客人民健康会客厅时谈到，立足当前眼科诊疗领域的痛点，罗氏聚力研发相关解决方案，期待科研成果惠及更多患者。未来，罗氏将加快创新步伐，让越来越多的创新药物更早、更快进入中国市场。

“随着人口老龄化加剧、社会生活方式的改变，年龄相关性眼病、代谢相关性眼病问题日益凸显。眼底病的患者基数大，以及疾病知晓率、规范化治疗率不足，是当前我国眼底疾病防治面临的主要挑战。”上海同济大学附属第十人民医院眼科主任汪朝阳介绍，常见的眼底病类型有老年性黄斑变性、糖尿病视网膜病变、高度近视性眼底病变等。眼底病不仅种类繁多，而且大多对视力功能的损害较大，如果不能有效预防、延缓眼底疾病的进展，最终会导致患者视力受损，甚至失明。

李滨介绍，在眼科领域，罗氏一直专注于探索开创性疗法。“我们通过组建高质量的眼科研发团队，立足眼底疾病的病因，开展相应的创新产品研究，更好地满足眼底疾病患者的健康需求。”李滨指出，当前，罗氏正在努力探索基于真实数据的“个性化医疗”，旨在为患者提供更加精准的诊断、治疗方案，方便每位患者及时掌握自身病情进展，提高健康管理疗效。