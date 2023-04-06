清明时节为何雨纷纷？（把自然讲给你听）

清明时节，受低压系统、冷暖空气交汇以及季风影响，我国南方地区阴雨天气较多

“清明时节雨纷纷”，唐代诗人杜牧的诗句写景亦写情，流传至今。

清明时节，万物“吐故纳新”，大地呈现春和景明之象。从气象规律来看，在我国南方地区尤其是江南地区，清明时节的确降水量相对较高。

清明前后，太阳直射点不断向北移动，北半球日照时间增加，大地逐渐回春。同时，大气环流频繁调整。低纬度地区洋面暖湿空气势力逐渐加强，并在南支波动等环流系统作用下持续输送至我国南方地区。此时，我国北方地区冷空气仍比较活跃，虽然实力已无法与冬季时相提并论，但仍不断向南压。于是，北方冷气团与南方暖湿气团在江南地区频繁交汇，形成气象学上的锋面。暖湿气团被冷空气抬升，在上升过程中，气团温度不断降低，其中的水汽逐渐凝结并形成大量水滴，降落至地面成为降雨。在上述因素叠加影响下，4月上旬江南地区出现阴雨天气的概率比较高。

“润物细无声”是清明时节春雨的真实写照。从1991—2020年气象观测资料来看，清明时节的降雨量不大，以小到中雨为主。在4月1日至10日期间，江南地区的降水日数能达到4至5天，部分地区的降水日数甚至超过5天。清明时节，成片或大面积的阴雨天不只偏爱江南地区。1991—2020年气象观测资料显示，4月上旬，四川盆地东部、华南北部等地区出现降雨的平均日数也有3至4天。在北方地区，降水就比较少了。

清明时节，在海平面气压场形势图上，经常能观测到低压系统活动，受低压系统、冷暖空气交汇以及季风影响，我国南方地区阴雨天气较多。4月初也往往是华南前汛期开始之时，也就是华南雨季拉开大幕之时。前汛期的华南地区时而阴雨绵绵，时而暴雨倾盆，暖湿雨雾天气增多。

春雨贵如油。清明时节仍处于春耕阶段，此时的降水对农业生产来说至关重要。农作物的生长对水有较高的要求，春天的细雨滋润大地，为作物的萌发生长以及小麦、油菜等越冬作物的返青提供了良好条件。对有些地区来说，还可缓解秋冬季以来持续的旱情，减少人工灌溉的成本。但是，长时间的阴雨天气也会带来光照减少和气温偏低等问题，对作物生长产生不利影响。累计降水量大的地方还可能会有渍涝风险，并出现病虫害、土壤板结等一系列连锁问题，需时时关注降水量并提前做好防范工作。

今年清明时节仍是雨纷纷，南方大部地区均有雨水降落，广东、广西部分地区大雨倾盆。未来10天，江南、华南北部等地仍有降雨，其中江南中部和西南部、华南北部的部分地区降水量可达80—150毫米。

“清明前后，种瓜点豆”。春日里，宜播种、植树，撒下春天的希望，期待秋日的丰收。

（作者为中央气象台预报员，本报记者李红梅采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年04月06日 14 版）