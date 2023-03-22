直播预告：如何正确认识脊柱关节炎？

脊柱关节炎，是一类以累及脊柱及外周的关节、韧带和肌腱为主要表现的慢性炎症性风湿病的总称。临床中，强直性脊柱炎是最常见的脊柱关节炎。如何正确认识脊柱关节炎？患病后怎样治疗？

3月24日15:00，“人民好医生”客户端邀请北京协和医院风湿免疫科主任医师冷晓梅、北京协和医院风湿免疫科副主任医师张上珠、北京协和医院风湿免疫科副主任医师彭琳一做客演播室，为公众科普脊柱关节炎诊治的相关知识。

专家介绍：

冷晓梅，北京协和医院风湿免疫科主任医师、教授、博士生导师。兼任中国风湿免疫病医联体联盟副秘书长、中国医师协会风湿病分会骨质疏松学组副组长等多个学术组织委员。

张上珠，北京协和医院风湿免疫科副主任医师、副教授、医学博士。兼任北京中西学会风湿专委会青年委员和全国医师学会骨关节炎组秘书。

彭琳一，北京协和医院风湿免疫学博士、副主任医师。兼任海峡两岸医药卫生交流协会风湿免疫学专委会IgG4相关性疾病学组委员兼秘书。

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