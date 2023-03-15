甲流有何特点 重点人群如何预防

流感监测显示，当前我国流感病毒活动水平有所增强，以甲型流感为主。针对公众关心的甲型流感防治热点问题，国家卫健委近日组织北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强、北京朝阳医院副院长童朝晖、北京儿童医院急诊科主任王荃做出解答。

甲型流感有何特点，是否需要服用抗病毒药物？王贵强介绍，流感病毒分为甲、乙、丙三型，甲型流感病毒最容易发生变异。一般来说，冬春季是甲流的高发期。甲型流感是由甲型流感病毒感染引起的急性呼吸道传染病，和普通感冒有所区别。流感症状比普通感冒更重，会导致持续发热、头疼、肌肉关节酸痛、上吐下泻、周身不适等表现，老年人和儿童易出现胃肠道表现。流感是自限性疾病，但在治疗方面有多种抗病毒药物。不是每位患者都需要使用抗病毒药物，建议在重症风险较高、症状较重的情况下早期使用。早期使用抗病毒药物能缩短病程、减轻症状、降低重症风险。

如何判断自己是否得了甲流？童朝晖表示，流感的发热体温往往较普通感冒更高，可能达到39摄氏度以上。假如发现自己出现了一些上呼吸道症状，建议可以先进行流感抗原筛查，然后再进行药物治疗。流感的病程较长，一般在3至5天，严重的可达5至7天，而普通感冒的流涕、咳嗽症状很快就能好转。

不少感染甲流的患者感觉甲流的症状似乎很明显，甚至感觉“比新冠的症状还重”。对此，童朝晖表示，所有有发热症状的疾病都会给人在体感上带来很大不适，但从目前来看，此轮甲流流行导致重症的患者不多。朝阳医院的急诊和发热门诊统计显示，需要收住院的、重症的比例还是比较低的。

儿童是流感流行期间的脆弱人群，哪些情况需要家长重点关注？王荃介绍，儿童感染流感后绝大多数都是轻症，以呼吸道感染为主要表现。及时服用对症药物，多喝水、多休息，有利于儿童康复。在流感流行期，假如家中儿童发热时间超过三天或出现体温40摄氏度以上超高热，出现呼吸困难、脸色苍白、呕吐腹泻、尿量减少、神志不清等症状，应第一时间就医。

有部分公众关心甲流与新冠是否会叠加感染。童朝晖介绍，甲流与新冠都属于呼吸道传染病，有叠加感染的可能性，但不必过于担心。只有在免疫功能低下，体内新冠病毒没有完全清除的情况下，才有一定合并感染的可能性。同时，根据已掌握的发热门诊监测数据，当前发热患者中以甲流占据绝对多数，比例较高。戴口罩、勤洗手、勤通风、保持社交距离、积极接种疫苗都是对呼吸道传染病有效的预防手段。（本报记者 金振娅）