吹空调致频繁流鼻血？秋季过敏性鼻炎高发？专家教你这样防

人民网北京8月28日电 （记者孙红丽）近日，江苏常州，一女孩吹空调加重鼻炎频繁流鼻血的消息，引发广大网友关注。经诊断，该女孩是在空调房待的时间过久，鼻炎加重导致鼻子出血。

吹空调可能加重鼻炎 鼻出血并不是鼻炎的典型表现

鼻炎加重会导致鼻子出血吗？鼻炎患者应不应该吹空调？对此，首都医科大学附属北京友谊医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师夏交表示，鼻出血并不是鼻炎的典型表现，但当患者鼻炎症状严重，频繁擤鼻、大量水样鼻涕可能导致鼻腔黏膜损伤，从而出现鼻出血的症状。

“鼻炎其实是一个很笼统的概念，它包括很多种类，其中过敏性鼻炎和血管运动性鼻炎都有可能在吹空调的时候症状加重。”夏交解释称，对尘螨或霉菌过敏的过敏性鼻炎患者，在吹空调时可能因为接触了尘螨或霉菌这些过敏原而出现鼻痒、喷嚏、流涕、鼻堵的症状；而血管运动性鼻炎的患者，虽然不对尘螨或霉菌这些过敏原有反应，但往往对冷热温差刺激敏感，同样会出现喷嚏、流涕、鼻堵的症状。

夏交提醒，对尘螨或霉菌过敏的过敏性鼻炎患者，建议在夏季来临前做好空调的清洁工作，以减少接触过敏原。血管运动性鼻炎的患者往往因冷热温差刺激出现症状，在使用空调时避免温度设置过低，也可在进入空调房时戴口罩，避免鼻腔黏膜直接受到冷空气刺激。

秋季过敏性鼻炎高发 花粉症患者可提前半个月预防

秋高气爽，本是外出郊游的好时节，但也是过敏性鼻炎的高发季。有些人一到这个季节总会出现鼻塞、鼻痒、眼痒、流泪、打喷嚏等症状，那么，如何缓解过敏性鼻炎的困扰呢？

夏交表示，秋季花粉导致的过敏性鼻炎高发，在秋季建议患者关注花粉浓度播报，在花粉高峰期尽量减少外出、关闭门窗、室内使用空气净化器等新风设备，外出时佩戴有花粉过滤作用的口罩，眼痒流泪等结膜炎症状明显的患者建议使用防风眼镜，回到室内进行鼻腔冲洗降低黏膜接触的过敏原浓度。

夏交建议，每年规律发作的花粉症患者可在过敏季到来前半个月开始预防性用药，当出现症状后建议耳鼻喉科就诊接受规范药物治疗，一般采用的药物包括鼻喷激素、口服和鼻用抗组胺药、抗白三烯药、抗胆碱能药物等。

“对于蒿草花粉过敏的患者也可考虑进行蒿草花粉的脱敏治疗，但脱敏治疗开始的时间需要避开花粉季。”夏交说。