高友东代表：进一步完善基层医疗卫生服务体系建设

编者按：健康无小事，点滴系民生。党的二十大报告将“健康中国”建设作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康”系列报道。

全国人大代表、民进中央副主席高友东。受访者供图

人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。“‘强基层’一直是我国深化医药卫生体制改革的重要原则和工作内容。”全国人大代表、民进中央副主席高友东近日在接受人民网记者采访时表示，在乡村振兴有效衔接的重要时期，仍应以补齐基层医疗卫生基础设施建设短板为重点，加大完善基层医疗卫生服务体系建设。

高友东表示，经调研发现，目前基层医疗卫生方面存在乡镇卫生院与村卫生室服务能力有待提升、乡镇卫生院与村卫生室资源配置下沉有待完善、乡镇卫生院与村卫生室人才队伍建设亟待完善等问题。

对此，高友东建议，坚持政府主导合理规划，优化资源配置，构建整合型乡村医疗卫生服务体系。科学制定规划，坚持以健康为中心，进一步明确和优化新时期乡村医疗卫生资源的配置标准。依托医联体构建城乡全覆盖、功能互补、医防结合、连续协同的整合型医疗卫生服务体系。

进一步提升基层医疗机构公共卫生服务能力。加强村卫生室标准化建设，大力提升镇卫生院服务能力。结合村居调整、交通条件以及村卫生室现状，适当调整村卫生室布局，对保留的村卫生室进行修缮，对新建卫生室进行标准化建设。

以居民需求和岗位胜任为导向，稳定并发展乡村基层医疗卫生人员队伍。多措并举加大投入，不断优化激励保障机制；积极优化政策支持，探索实施农村订单定向医学生免费培养；开展乡村基层医疗卫生人员能力提升工程，在职称晋升及评优评先方面给予支持。

加大支持和保障力度，优化乡村基层医疗卫生服务运行机制。进一步完善乡村综合公共卫生与临床等工作质量指标，加强对基层医疗卫生机构内部绩效考核与管理。积极推进“县管乡用”“乡聘村用”，完善农村基层医疗卫生机构编制岗位管理。充分利用医联体以及“传帮带”工程的政策红利。持续推进分级诊疗制度，优化医疗保障制度，完善健康信息共享机制，发挥远程医疗对乡村基层医疗卫生的支持；鼓励社会多方参与，提供医养康养相结合的综合服务。

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