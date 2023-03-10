张抒扬代表：进一步优化公立医院医疗服务价格体系

编者按：健康无小事，点滴系民生。党的二十大报告将“健康中国”建设作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康”系列报道。

全国人大代表、北京协和医院院长张抒扬（左一）。受访者供图

党的二十大报告指出，深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。“党的十八大以来，在党中央、国务院的坚强领导下，各地区、各有关部门扎实推进医改各项工作，取得了重大进展和明显成效。”全国人大代表、北京协和医院院长张抒扬近日在接受人民网记者采访时如是说。

张抒扬表示，“十三五”期间，北京市持续深化医药卫生体制改革，在“总量控制、结构调整”方式调控下，公立医院收入结构得到优化，一定程度上体现了医务人员劳务价值，医疗机构告别了以药品和耗材差价补偿运行成本的历史，医疗机构运营机制改革同步实现了质的飞跃。

医疗服务价格不仅直接关系着百姓的“钱袋子”，而且也与公立医疗机构高质量发展紧密相关。“在医疗服务价格改革执行过程中，仍存在诊疗服务项目定价机制有待完善、价格动态调整机制亟待优化、诊疗服务项目设置方式存在局限性等问题。这些问题在一定程度上限制了公立医院的高质量发展。”张抒扬说。

动态调整机制是医疗服务价格管理体系的重要一环，是联结宏观管理和微观定价的关键抓手。张抒扬建议，完善价格动态调整机制，加快审核新增医疗服务价格项目。以问题为导向，深入医院开展调研，了解问题和需求；简化审批流程，提高工作效率，解决提供医疗服务过程中产生的价格问题；深化简政放权、放管结合，为高水平公立医院提供有力支持；多部门联动，加快审核新增医疗服务价格项目，充分调动医院和医务人员积极性，支持医疗技术创新发展。

同时，提高诊疗服务项目价格，理顺医疗服务比价关系。开展项目成本测算和调查，同时参考区域内社会经济指标，逐步提高能充分体现医务人员技术劳务价值的项目价格，理顺医疗服务项目间比价关系。

张抒扬还建议，深化医疗服务价格改革，建立健全医疗服务价格管理体系。一是科学合理设置项目目录，避免项目缺失；二是完善价格形成机制，政府主导、多方参与，给予公立医院适度自主权，分级定价，切实满足百姓多样化多层次医疗服务需求；三是相关部门联动配合、信息共享，协同推进医疗服务价格改革，全面推进健康中国建设。

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