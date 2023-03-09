王广发委员：建设封闭公共空间空气生物安全监控网络 提升疫情监测预警能力

编者按：健康无小事，点滴系民生。党的二十大报告将“健康中国”建设作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康”系列报道。

全国政协委员、北京大学第一医院呼吸与危重症医学科主任王广发。受访者供图

“可经生物气溶胶进行远距离传播的新冠病毒警示我们空气生物安全的重要性。”全国政协委员、北京大学第一医院呼吸与危重症医学科主任王广发在接受人民网记者采访时表示，虽然我国已掌握了一定生物气溶胶安全感知技术，但在保障封闭公共空间的空气生物安全方面仍有很大发展空间。

王广发介绍，气溶胶是指悬浮在空气中的液体或固体颗粒，生物气溶胶则是指含有生物粒子的气溶胶。在人群聚集的地方，生物气溶胶主要来源于人体呼吸道的生物粒子，如果有呼吸道传染病患者，在密闭或通风不足的情况下，则可能引起疾病的传播。

王广发建议，研发和建设一套基于生物气溶胶感知技术的封闭公共空间生物安全数字化技术体系，集成生物气溶胶收集、自动检测、自动分析、自动报警、信息传输技术等。建设感知空气生物安全风险网络。对重点封闭公共空间的空气生物安全建立合规、安全的监控网络，对可能出现的重点病原进行监测，建立数字化基础数据库，并对可能出现的重大疫情进行预警。同时，建立封闭公共空间空气安全监测技术标准；建立国家级封闭公共空间空气生物安全监控机制。

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