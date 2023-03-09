罗永章委员：建议将阿尔茨海默病列入国家公共卫生优先事项

编者按：健康无小事，点滴系民生。党的二十大报告将“健康中国”建设作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康”系列报道。

全国政协委员、民进中央委员、清华大学生命科学学院教授罗永章。张禹摄

在所有老年疾病中，阿尔茨海默病无疑是最受人关注的疾病之一。“作为神经退行性疾病，阿尔茨海默病目前仍没有完全治愈的方法。早期的识别和干预非常重要，能够延阻其发展。”全国政协委员、民进中央委员、清华大学生命科学学院教授罗永章在接受人民网记者采访时表示，建议将阿尔茨海默病防治体系上升为国家战略，在全社会形成合力，共同应对。

“目前，阿尔茨海默病的防控主要存在社会认知和重视不足、发病机制研究和治疗药物研发有待突破等问题。”罗永章说。

对此，罗永章建议，将阿尔茨海默病列入国家公共卫生优先事项，将其防治体系作为积极应对人口老龄化的国家战略，从预防、早诊、干预、研究、支持、实施、立法和评估等方面进行部署。加强科普教育，提升全社会对阿尔茨海默病的关注度；建立早期筛查机制，做到早期干预，提高诊断普及性及治疗可及性；构建针对阿尔茨海默病患者的长期保障体系，完善保险机制；增加专业的长期护理机构数量。

罗永章还建议，加强对阿尔茨海默病基础研究支持力度。不断完善政策机制，采用更多市场手段激励企业创新。同时，加速推动科研成果转化，让创新成果尽快造福患者。此外，完善相关法规，为阿尔茨海默病候选药物研发开设绿色通道，激发药品创新和投资者的积极性。

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