范先群代表：抓基层抓基础抓关键 不断加强眼科专业人才队伍建设

编者按：健康无小事，点滴系民生。党的二十大报告将“健康中国”建设作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康”系列报道。

全国人大代表、中国工程院院士、上海交通大学副校长范先群。崔辰光摄

眼睛是心灵的窗户，眼健康是国民健康的重要组成部分，涉及全年龄段人群全生命周期，是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。近日，全国人大代表、中国工程院院士、上海交通大学副校长范先群就眼健康重点人群、眼科专业人才队伍建设、新兴技术赋能眼健康等问题接受了人民网记者专访。

关注眼健康 从“一老一小”开始

“我国近视人数已超过6亿。全年龄段人群中最容易受到近视影响的是儿童青少年。”范先群介绍，0至6岁是儿童眼球结构和视觉功能发育的关键时期，6岁前的视觉发育状况影响儿童一生的视觉质量。近视防控要做到关口前移，早监测、早发现、早预警、早干预至关重要。

范先群认为，近视防治是一项预防优先、贯穿全生命期的任务。建议在儿童3岁之前就应尽早建立屈光发育档案，结合家族史等情况进行精准干预。

范先群表示，要加强0至6岁学龄前儿童的眼保健和视力检查服务，提倡预防为主和强身健体防近视。对于已经近视的儿童青少年，要开展科学验光。提升近视的早期诊断和防控能力，加强近视的科学矫治，从而延缓近视进展，同时避免因使用不当的产品导致的二次伤害。近视会引发一系列并发症，特别是高度近视会产生眼底病变，包括视网膜病变、黄斑病变等。已经发生高度近视者要尽早实施干预措施，防治高度近视并发症。

“随着人民生活水平的提高以及人口老龄化，糖尿病性视网膜病变、老年性黄斑变性等成为常见的致盲性眼病。”范先群介绍，糖尿病性视网膜病变是最严重的糖尿病并发症之一，常造成视力减退甚至失明。老年性黄斑变性是一种随年龄增加而发病率上升并导致患者的中心视力下降甚至视力丧失的常见眼病。“定期眼健康检查对于防控致盲性眼病至关重要。”

抓基层抓基础抓关键 不断加强眼科专业人才队伍建设

“要提高全民眼健康水平，首先要有一支合格的眼科人才队伍。”范先群表示，近年来，我国眼科诊疗水平不断提高，专业人才数量持续提升。但也要看到，眼科的预治水平和能力，与百姓眼健康的需求还存在不适应。

对此，范先群提出建议：抓基层。抓好县级医院眼科医生队伍建设，全面提升县级医院诊治眼科疾病的能力，提高对县域眼病患者的医疗服务质量。抓基础。严把眼科住院医生规范化培训的入口关和出口关，加强对培训质量的考核。抓关键。提高我国眼科的整体水平，需要建立高水平的研究队伍、成果转化队伍和诊疗队伍。抓好人才队伍的培养，才能引领带动我国整体眼科水平的提高。

在范先群看来，医学生不单要学习医学知识，还要有人文素养、综合能力。“要做一个好医生首先要善良。医生面对的是患者最宝贵的生命，容不得半点马虎。”

新兴技术助推提升眼科医疗服务可及性

“学科发展需要与新技术紧密结合，结合越紧密，学科发展越迅速。”范先群表示，要积极推进大数据、人工智能、5G等新兴技术在眼科领域的应用。

一方面，眼科医生通过掌握“互联网+”技术、人工智能技术、5G技术等，开展人工智能在眼病预防、诊断和随访等应用，提升眼病早期筛查能力。同时，推动“互联网+”医疗服务模式在眼科领域的应用，利用互联网诊疗、远程医疗等信息化技术，提升眼科医疗服务可及性。

另一方面，新兴技术可以应用于医联网和眼科人才培养。包括东西部人才、基层地区人才培养，以及加强医疗的普及性。

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