张其成委员：建议对中小学生进行定期心理健康“体检”

编者按：健康无小事，点滴系民生。党的二十大报告将“健康中国”建设作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康”系列报道。

全国政协委员、北京中医药大学国学院教授张其成。受访者供图

近年来，我国中小学生心理健康问题检出率和精神疾病、情绪障碍发病率持续上升。中小学生心理问题频发，成为影响儿童青少年健康成长和全面推进健康中国建设的重要问题。

“中小学生的心理健康水平尚未达到普遍健康的程度。”全国政协委员、北京中医药大学国学院教授张其成在接受人民网记者采访时表示，近年来，受学业压力、家庭关系不和谐、单亲家庭数量增加、不规范的教育行为、网络负面作用等因素影响，中小学生心理健康问题日益凸显。

张其成建议，把儿童青少年心理咨询与治疗纳入医保，以减轻患者就医负担。同时，由相关部门牵头设立国家青少年心理健康教育中心。该中心从心理科普、专业筛查与评估、心理咨询服务、心理危机干预、专业技能认证、人才培养与人才库建设等方面整合资源、统筹管理、统一标准，建构面向中小学生的心理服务体系框架。另外，加大对中小学心理健康教育人才的培养，打造一支服务于中小学生心理健康需要的专兼职心理教师队伍，使青少年心理健康教育专业化、常态化、制度化。

张其成还建议，对中小学生进行定期心理健康“体检”。用规范量表对学生进行心理健康测评，一旦发现有问题的学生及时进行有效跟踪。延长对儿童青少年心灵成长支持战线，对家长进行心理健康教育，将家长学校建设纳入中小学教育工作总体部署。同时，加强中华优秀传统文化人格教育。

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