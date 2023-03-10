王俊委员：建议设立中国现代医学博物馆

编者按：健康无小事，点滴系民生。党的二十大报告将“健康中国”建设作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康”系列报道。

全国政协委员、中国工程院院士、北京大学人民医院院长王俊。受访者供图

健康是人类社会全面发展的基础，关系着千家万户的幸福。重视健康、追求健康已成为人生幸福的指标之一，健康文化孕育而生。“中国现代医学在疾病诊治、健康促进、疫情防控实践过程中形成的精神成果和物质成果是健康文化的核心内容。”全国政协委员、中国工程院院士、北京大学人民医院院长王俊在接受人民网记者采访时表示，建议在北京设立中国现代医学博物馆，传承和弘扬中国现代医学，促进健康文化传播，助力健康中国建设。

健康文化是中华文化的重要组成部分。王俊介绍，博物馆在展示人类文明、促进文化交流、提高文化素养等方面意义重大，是传承和弘扬健康文化的重要场所。但目前存在医学相关博物馆整体规模小、数量少、开放程度低；陈列内容简单，代表性不强；建筑缺乏历史厚重感，不足以作为中国现代医学发展的国家级地标，难以在世界医学博物馆中拥有国际知名度和影响力等问题。

王俊说，在北京设立中国现代医学博物馆，有助于丰富和完善全国文化中心建设，引领带动全民健康素养提升。在北京建设中国现代医学博物馆，既能以健康文化完善全国文化中心内涵，又可以借助北京文化资源底蕴繁荣发展健康文化。同时，授牌全国健康教育科普基地，推进健康理念深入人心，倡导形成文明健康的生活方式，在全国范围形成示范效应。

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