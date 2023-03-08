乔杰委员：持续加强危重症救治体系建设

编者按：健康无小事，点滴系民生。党的二十大报告将“健康中国”建设作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康”系列报道。

全国政协委员，中国工程院院士，北京大学常务副校长、医学部主任，北京大学第三医院院长乔杰。受访者供图

“危重症救治能力的提升有助于国家应对各类重大公共卫生事件、有利于推动其他医学专业的发展，是国家综合医疗水平的重要评价指标。”全国政协委员，中国工程院院士，北京大学常务副校长、医学部主任，北京大学第三医院院长乔杰在接受人民网记者采访时表示，随着我国人口老龄化加速、老年人口规模扩大，重症医学的重要性愈发凸显。

乔杰说，老年患者群体中多种合并症、多脏器功能衰竭的诊疗需求明显增加。危重症救治体系的建设需要紧跟人口老龄化和社会发展步伐，以满足人民群众日益增加的就医需求，提高我国应对重大公共卫生事件的能力。

乔杰指出，近年来，我国危重症救治体系得到快速发展，但依然存在重症医学专业医护人员缺乏、基层危重症救治能力有待提升、危重症救治技术核心竞争力不足等问题。

对此，乔杰建议，在现有重症医生培训和认证体系之外，增加面对专科医师转岗需要的专科重症医生培训方案和资质认证标准。建设专科重症医学培训基地。继续加强重症医学区域性医疗中心建设，持续支持三甲医院危重症医疗能力建设。同时，调整危重救治从业人员薪资标准，增加重症医学专业医护人员数量。

乔杰还建议，加强重症医学专科医联体建设，提高基层医疗机构危重症救治能力。建立基层医疗机构危重症救治评价考核体系，并作为专科医联体建设的考核内容。另外，继续加大对于危重症诊疗核心技术研发的支持，通过科研项目带动高质量重症医学人才培养。

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