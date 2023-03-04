孙阳委员：完善县乡村三级医疗卫生体系建设 筑牢农民群众健康“第一道防线”

编者按：健康无小事，点滴系民生。党的二十大报告将“健康中国”建设作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康”系列报道。

全国政协委员、致公党中央医药卫生委员会副主任、国家疾病预防控制局副局长孙阳。受访者供图

“乡村医疗卫生健康服务体系的健康发展是筑牢亿万农民群众健康‘第一道防线’的必然要求。”全国政协委员、致公党中央医药卫生委员会副主任、国家疾病预防控制局副局长孙阳近日在接受人民网记者采访时如是说。

孙阳表示，农村是我国卫生健康工作的重点。近年来，我国乡村医疗卫生健康事业取得了可喜成绩，确保了基本医疗卫生服务全覆盖。他说，在参与致公党中央《关于促进乡村医疗卫生健康发展的提案》的相关调研中发现，目前，仍存在县乡村三级医疗卫生体系建设不健全、中医药服务发挥作用不显著、保障机制和人才队伍建设亟待完善、疫情防控能力和精细化水平有待提升等问题。

“不调研就不发言。致公党中央经过深入的调研和充分的论证，凝聚集体智慧对此提出建议。”孙阳说。

建议完善县乡村三级医疗卫生体系建设。推动县域医共体医保支付方式改革；加大政策倾斜和资金投入，补齐基层医疗卫生短板，提升村级医疗卫生健康服务供给能力和疫情救治水平；医共体牵头医院建立中心药房，实现药品保障上下贯通；推动专家资源下沉，实现县域医疗卫生服务同质化。

建议充分发挥中医药服务在乡村医疗卫生健康事业中的作用。出台鼓励中医药乡村服务的新农合医保政策；健全基层中医药医疗服务体系和管理体系；落实基层中医药服务人员的编制和待遇；进一步贯彻实施基层中医药实用人才培养培训项目。

建议强化保障机制，促进乡村医疗卫生人才队伍建设。县域医共体形成激励约束新机制，激发基层医疗卫生新活力；建立乡村医生养老保障机制；建立常态化公共卫生专项培训提升机制。

建议提升农村社区传染病疫情防控能力和精细化水平。完善农村地区传染病疫情防控组织体系，加强疾控队伍建设；综合运用移动媒体、村（社区）各类宣传阵地和信息平台，强化农村居民防控知识宣教和生活方式引导；强化乡村医生与社区网格员协调联动，实行社区网格与乡村两级医疗卫生机构挂联结对，健全群防群控和监测预警机制，落实医疗机构和医务人员传染病报告的责任。