季加孚委员：建立癌症筛查长效管理及健康信息互联互通机制

编者按：健康无小事，点滴系民生。党的二十大报告将“健康中国”建设作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全国两会拉开帷幕，全国人大代表、全国政协委员围绕健康问题积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康”系列报道。

全国政协委员、北京大学肿瘤医院胃肠外科首席专家季加孚教授。受访者供图

“规范化的癌症筛查是降低人群癌症死亡率的重要措施。”全国政协委员、北京大学肿瘤医院胃肠外科首席专家季加孚教授在接受人民网记者采访时表示，随着国家癌症早诊早治推广行动的开展，公众防癌健康素养进一步提升，防癌筛查需求快速增加，我国大规模防癌筛查惠民项目取得了一定效果。

“目前，开展防癌健康体检（癌症机会性筛查）的医疗机构数量正在迅速增长。”季加孚说，当前，我国规范化的癌症筛查多以国家主导的大规模人群筛查项目开展，机会性癌症筛查的临床服务提供方以公立及商业体检机构为主，国家尚未对癌症筛查临床服务的提供方开展统一有效的规范化管理。同时，缺少基于中国人群证据的重点高发癌种机会性筛查指南。

对此，季加孚建议，对承担癌症筛查医疗机构的合规化和资质进行认证，对承担癌症机会性筛查从业人员进行规范化培训并对其进行从业资质认证。由国家牵头制定癌症机会性筛查指南，对主动寻求防癌筛查的个体进行筛查项目引导。同时，加强癌症筛查供给侧改革，整合癌症筛查服务提供方源头资源，建立完善的癌症筛查长效管理及健康信息互联互通机制，避免重复筛查、过度筛查，促进癌症精准预防。

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