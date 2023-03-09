多地气温回升明显 疾控机构提示科学预防流感

新华社北京3月9日电（记者顾天成）春季到来，多地气温回升明显、昼夜温差较大，容易引发感冒、流感等呼吸道疾病。疾控机构流感监测显示我国多地出现流感活动水平上升。中国疾控中心3月8日发布甲型流感健康提示，提醒做好个人防护，保持环境卫生，加强集体单位健康监测，尽快接种流感疫苗是科学预防甲型流感的有效举措。

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，春季昼夜温差大、天气多变，是呼吸道传染病多发期。其中甲型流感是由甲型流感病毒感染引起的急性呼吸道传染病，传染性较强、持续时间长，症状比普通感冒重，发热和全身症状明显。

根据中国疾控中心健康提示，患者在出现流感症状后，建议居家充分休息，保持房间通风，多饮水，饮食应当易于消化和富有营养。同时，尽量减少与他人接触。如果出现持续高热，伴有咳嗽、呼吸困难、神志改变、严重呕吐与腹泻等症状，要及时就诊。

图片来源：中国疾控中心健康传播中心

如何科学预防流感？专家表示，勤通风、戴口罩、做好手卫生都是预防流感的有效手段，应重点做好以下四方面，包括做好个人防护，保持手卫生和咳嗽礼仪，避免或减少去人群聚集场所；保持环境卫生、居所清洁通风，对门把手、扶手等定期清洁消毒；加强集体单位健康监测，学校和托幼机构应加强校内晨午检和全日观察，配合落实各项防控措施；尽快接种流感疫苗，建议高危人群在流感疫苗可及的情况下尽快进行接种。