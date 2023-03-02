我国疾控系统加快提升科研创新能力建设

新华社北京3月1日电（记者顾天成）记者从中国疾控中心获悉，纳入我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要的重大工程项目中国疾控中心二期工程3月1日宣布开工建设。该项目建成投用后，将为提升我国疾控系统科研创新能力提供重要支撑。

推动我国疾控体系改革发展，既要提高人才队伍“软实力”，也要提升实验室及科研平台建设“硬基础”。

国家疾控局副局长、中国疾控中心主任沈洪兵表示，中国疾控中心坚持以强化国家战略科技力量为导向，进一步提升国家级疾控机构的科技基础能力建设水平。

据介绍，中国疾控中心二期建设内容包括覆盖慢性病、营养、妇幼、环境、辐射、职业卫生等多专业的科研楼、病原微生物大楼、实验动物中心等。发挥传染病防控全国重点实验室引领作用，重点加强各专业实验室扩建，建成后实验室建设总面积增加一倍以上，与已投用的一期工程合计达到17.1万平方米。

其中，病原微生物大楼将进一步增强我国病原微生物检测能力，提升传染病防控能力，为疫情防控提供基础支撑；环境所科研楼将设有品种齐全、类型多样的环境暴露模拟仓、理化检验实验室和组学技术平台，围绕环境危害因素、消毒与感染防护等开展科学研究。