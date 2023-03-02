2022年国民心理健康状况如何 这份报告给出答案

2022年国民心理健康状况如何？2月23日，中国科学院心理研究所和社会科学文献出版社联合在京举办2022版“心理健康蓝皮书”发布会，正式发布《中国国民心理健康报告（2021—2022）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，超过80%的成年人自评心理健康状况良好，青年群体、低收入群体心理健康风险较高。

为了解当前国民心理健康状况并提供参考建议，《报告》基于近20万人次的调查，综合分析呈现了当前我国多个人群的心理健康基本特征，探讨了我国不同人群的心理健康现状、发展趋势及影响因素，并就进一步维护和改善国民心理健康状况提出了一些建议。

《报告》显示，不同职业群体呈现各有特征的心理健康状况，其中管理人员心理健康水平最高，无业/失业人员心理健康水平最低。工作、人际、家庭和健康生活方式方面的因素均对心理健康产生显著影响。国民心理健康服务的便利性和满意度较之以往显著上升。

在此基础上，中国科学院心理研究所教授、《报告》副主编陈祉妍建议，未来我国要继续提高心理健康服务的可及性和规范性，推动心理体检普遍开展，同时，加强对中西部地区的心理健康资源支持，加强对低学历低收入群体的心理健康服务。

青少年心理健康一直受到社会的广泛关注。《报告》对全国范围内超过3万名青少年的调查数据进行了分析。结果发现，参加调查的青少年抑郁风险相比2020年有所下降。女生相对男生有更高的抑郁、孤独得分；总体上，抑郁、孤独、手机成瘾得分有随着年级增长而升高的趋势；住校、父母外出工作的青少年有更多抑郁、孤独、手机成瘾问题。

《报告》发现，“双减”政策实施后义务教育阶段学生，特别是非毕业年级学生的作业负担显著减少，有了更多的时间采取健康平衡的生活方式，“双减”政策有助于我国青少年的身心健康。（陆成宽）