每天快走11分钟，降低早逝风险

科技日报北京3月1日电 （记者张梦然）英国剑桥大学领导的一项最新大规模分析证实，如果每个人的身体活动量至少达到推荐水平的一半，那么十分之一的早逝是可以避免的。2月28日发表在《英国运动医学杂志》上的这项研究称，每天11分钟（每周75分钟）快走等中等强度的体育活动，足以降低患心脏病、中风和癌症的风险。

心脏病和中风等心血管疾病是全球死亡的主要原因。体育活动，尤其是中等强度的体育活动，可降低患心血管疾病和癌症的风险。英国国家医疗服务体系建议成年人每周至少进行150分钟的中等强度运动或75分钟的高强度运动。

为了探索对抗疾病和过早死亡所需的身体活动量，剑桥大学医学研究委员会流行病学部门的研究人员汇集并研究了来自所有已发表证据的队列数据。他们查看了196篇同行评审文章中报告的结果，涵盖了来自94个大型研究队列的超过3000万参与者，这是对身体活动水平与心脏病、癌症、早逝风险之间关联进行的迄今为止最大规模的分析。

研究发现，从广义上讲，每周超过150分钟的中等强度活动，在降低疾病或早逝风险方面的额外好处几乎微不足道。但每周累积75分钟的适度运动，却足以将患心血管疾病的风险降低17%，患癌症风险降低7%。对于某些特定的癌症，风险降低幅度更大，如头颈癌、骨髓性白血病、骨髓瘤和贲门癌的风险降低14%—26%。对于肺癌、肝癌、子宫内膜癌、结肠癌和乳腺癌等其他癌症，观察到的风险降低了3%—11%。

研究人员表示，适度的活动并不一定是人们通常认为的运动，例如跑步。有时只需要改掉一些习惯，例如尝试步行或骑自行车，而不是开车去工作或学习地点，或者与孩子一起积极玩耍也可以。做喜欢的活动，且很容易将其纳入每周例行活动中，这是让身体变得更加活跃的绝佳方式。