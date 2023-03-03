新华社北京3月3日电 题：为群众提供更高质量的中医药服务——《中医药振兴发展重大工程实施方案》看点扫描

新华社记者田晓航

国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，统筹部署了中医药健康服务高质量发展工程等8项重点工程，安排了26个建设项目，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度。此举将给老百姓看中医用中药带来哪些利好？国家中医药管理局3日作出权威解读。

加快建设优质高效中医药服务体系

中医药在疾病预防、治疗、康复中具有独特优势，如何加快“从有到优”转变，为群众提供更高质量的中医药服务？根据方案，通过实施中医药健康服务高质量发展工程，我国将进一步发挥中医药整体医学优势，着力推动建立融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系，提升服务能力。

提供优质中医药服务，需要不断打造中医药服务新高地。方案部署开展国家中医医学中心和国家区域中医医疗中心建设，并提出建设130个左右中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色重点医院，推动优质中医资源扩容和均衡布局。

要让群众在“家门口”看上好中医，必须进一步筑牢中医药服务网底。方案提出，全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师，每个县级中医医院建成2个中医特色优势专科和1个县域中医药适宜技术推广中心……一系列举措将提高基层中医药服务的可及性和优质度。

此外，我国将布局35个左右国家中医疫病防治基地，开展中医医院传染病防治能力建设，提升中医药重大疾病防控救治和应急处置能力。

强化中医药科技支撑和人才保障

中医药振兴发展离不开科技支撑。“十四五”期间，我国将围绕国家战略需求及中医药重大科学问题，进一步加快中医药科技创新平台建设，加强中医药科技创新重点项目和关键技术装备项目布局。

方案提出，依托现有资源，建设若干中医药相关多学科交叉融合的全国重点实验室、中医类国家临床医学研究中心和30个左右国家中医药传承创新中心、100个左右国家中医药局重点实验室；开展中医药防治重大疑难疾病临床方案优化研究、中医药疗效与作用机制研究、临床循证研究及评价研究，组织筛选50个中医优势病种；开展中医药基础理论研究。

建立中西医协同长效机制，健全中西医临床协同体系，提升中西医协同攻关水平，有助于为群众提供更高水平的中西医结合医疗服务。

为此，方案提出，建设50个左右中西医协同“旗舰”医院、一批中西医协同“旗舰”科室，辐射带动提升区域中西医结合整体水平；聚焦癌症、心脑血管病、糖尿病、感染性疾病等重大疑难疾病、慢性病和传染性疾病，以提高临床疗效为重点，遴选一批项目单位开展中西医联合攻关。

人才是中医药发展的第一资源。方案在加强中医药高层次人才、基层人才队伍建设和人才培养平台建设等方面作出具体部署。我国将建设以领军人才为引领，青年优秀人才、骨干人才、基层实用人才为主体的高素质中医药特色人才队伍。

促进中药质量提升让群众“放心用中药”

中药是中医药事业传承和发展的物质基础，是关系国计民生的战略性资源。近年来，我国中药质量呈现逐年提升态势，但与群众期望仍有一定差距。

为此，方案提出开展“中药质量提升及产业促进工程”建设，结合当前中药质量存在的问题和产业发展面临的现实需求，针对种子种苗、中药材、中药饮片、中成药等关键领域、关键环节，强化源头管理、全程管理、协同管理。

具体来看，方案提出支持国家药用植物种质资源库建设、引导地方建设一批中药材种子种苗专业化繁育基地、建立覆盖主要中药材品种的全过程追溯体系等任务，并进一步规范中药材田间管理，促进中药材生态种植模式进一步推广。

为提升中药饮片和中成药质量，方案提出建设一批中药炮制技术传承基地，开展一批常用中药饮片的质量标准、生产工艺等研究；我国还将对中成药开展安全性、质量标准、疗效等多个维度的综合评价，促进中成药精准用药。

此外，方案还部署建设30个左右国家药监局中药市场质量监控和评价重点实验室、30个左右国家药监局中药安全监测和风险评估重点实验室，整体提升药品检验机构的中药质量评价能力；制定国家中药质量信息统计制度，依托现有资源建设国家、省级两级平台，构建统一规范的中药质量信息数据标准和统计体系。