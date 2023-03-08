牢记腹泻时的这些饮食诀窍

近期，多省暴发诺如病毒感染。一般来说，每年10月到次年3月，是诺如病毒感染的高发季。感染诺如病毒后，常见呕吐、腹泻、腹痛等不适。其中，儿童多以呕吐为主，成人则腹泻居多，粪便为稀水便或水样便（其他疾病也可导致相关症状，还需就医判断原因）。

腹泻会引起一些并发症，如电解质(钠、钾、镁、氯等)的丢失，体液丧失，继发脱水。因此，出现剧烈腹泻时应及时就医，遵医嘱适当服用药物，以防机体过度脱水、水盐代谢失调和消化及营养障碍。

腹泻时，除补液、服药外，在饮食上还需要注意，急性水泻期排便频繁、呕吐严重者可暂禁食，使肠道完全休息，可经静脉输液以补充水和电解质等。

恢复进食后可采用以下原则：

1.呕吐停止后饮用清淡流质食物

呕吐停止，不需要再禁食者，可食清淡止泻流质食物，禁用牛奶、蔗糖等产气流质，幼儿禁饮果汁。

流质饮食指呈液状，易吞咽、消化，无刺激性的食物。腹泻时可选用以下几种清淡流质。

浓米汤：大米（或小米）100克，加适量水，熬至熟烂，取米汤饮用。

稀藕粉：藕粉1勺，加少量凉开水搅拌均匀，然后加开水，沿一个方向搅拌成稀糊饮用。

胡萝卜汤(含钾盐、维生素、果胶，有使大便成形和吸附细菌与毒素的作用)：胡萝卜切碎，加水煮15-20分钟即可。

苹果泥汤(含果胶、鞣酸，能吸附毒素，有收敛的作用)：苹果洗净、削皮、去核，打成泥后加适量水，然后隔水蒸半个小时即可。

2.排便次数减少后，食用少渣、低脂半流质或软饭

排便次数减少，症状缓解后，禁食坚硬含膳食纤维多的蔬菜、生冷的水果以及脂肪多的点心，可改为少渣、低脂半流质或软饭，可供选择的食物如下：

白粥：大米100克加水，煮软。

藕粉：藕粉2-3勺，加水调匀即可饮用。

烂面条：面条50-80克加水煮至软烂，加少许盐和醋调味。

去油肉汤：猪肉或鸡肉炖汤，捞汤撇油后即可饮用。

3.针对急性腹泻者的食谱：

早餐：咸米汤(米50克，盐1克)

加餐：煮苹果泥汤(苹果1个)

午餐：烤淮山米粉稀糊（烤淮山米粉15克，盐1克）

晚餐：与午餐相同

夜餐：胡萝卜汤(胡萝卜200克煮汤，盐少许)

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）