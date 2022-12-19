孩子感染奥米克戎时该怎样用药？儿科专家告诉你

孩子感染奥米克戎时该怎样用药？人民好医生健康顾问专家、华中科技大学同济医学院附属同济医院儿科主任医师仇丽茹进行介绍。

仇丽茹介绍，孩子感染奥密克戎后的典型表现就是发烧，家长要准备好退烧药。

小宝宝对发热的耐受能力可能比成人还要强一些，如果低热，孩子精神食欲都比较好，可以暂时不适用退烧药干预，给孩子多喝热水，监测体温变化。如果孩子发热超过38.5度（腋温），6个月以上的孩子可以使用对乙酰氨基酚或者布洛芬退烧。6个月以内的小婴儿建议首选对乙酰胺基酚，但是2至3个月以内的小婴儿如果出现高烧，建议医院就诊。

如果高热超过39度，布洛芬退不下来，再次高热时可以给孩子使用双氯芬酸钠栓退热。建议家长不要混用多种退烧药物，两次给药间隔建议4至6小时以上。要注意，不一定每次退烧药都能把体温降到完全正常，只要孩子精神好、能耐受即可。

退烧后，很多孩子可能出现咳嗽，这时可以使用氨溴索缓解痰液，或者做雾化。

有些孩子还可能出现呕吐或腹泻，呕吐时注意尽量少给孩子喂药。呕吐后让孩子暂时休息一下，再采用少吃多餐的方法，但如果孩子持续呕吐，就需要医院就诊了；腹泻时可以给孩子服用蒙脱石散、益生菌，可以服用口服补液盐预防脱水。家长注意观察小便情况，腹泻严重时容易导致脱水，如果孩子腹泻严重，小便很少，需要立即就医。

还有的孩子会出现皮疹，如果不能判断皮疹原因时，也建议及时就医。

仇丽茹提醒，如果还没有加辅食或者仅加了一点辅食的小婴儿，在感染后不建议这时候添加辅食或进行转奶，因为可能导致孩子对食物的不耐受等叠加情况，尽量也不要给孩子做饮食上的更换，比如孩子习惯吃什么奶粉，感染后这段时间尽量不要换。（孝金波、何一晨）