直播预告：关注女性狼疮患者 助力“破茧新生”

狼疮是一类自身的免疫性疾病的总称，很多人误以为这是一种会传染的皮肤病。事实上，除了皮肤反应之外，这类疾病还会累及其他组织或器官，对患者的生活、就业、婚姻、生育等各方面造成影响。

近年来，随着诊治水平不断提高，中国狼疮患者的生存率得到显著改善。3月8日14:00，中山大学附属第三医院风湿免疫科主任古洁若，西安交通大学第一附属医院风湿免疫科主任何岚将做客“人民好医生”直播间，共同就女性狼疮的相关问题和大家进行分享。

嘉宾简介

古洁若，中山大学附属第三医院风湿免疫科教授，广东省免疫疾病临床医学研究中心主任。国务院特殊贡献津贴专家、国家自然科学基金杰出青年基金获得者、首届“国之名医·卓越建树”荣誉称号获得者、广东省医学领军人才。国际脊柱关节炎专家委员会委员、中国医师协会风湿免疫专科医师分会副主任委员、海峡两岸医药卫生交流协会风湿免疫病学专业委员会副主任委员、中国医师协会免疫吸附学术委员会副主任委员、中国风湿免疫病医联体联盟理事会副理事长、广东省医学教育协会风湿免疫学专业委员会主任委员、广东省女医师协会风湿免疫专业委员会主任委员。

何岚，主任医师，医学博士，博士生导师，西安交通大学第一附属医院风湿免疫科主任。中华医学会风湿病分会全国常委，陕西省医学会风湿病分会主任委员，中国医师学会风湿免疫医师分会常委、骨松学组副组长，海峡两岸医药交流学会风湿免疫专委会常委、感染学组副组长，中国康复学会骨和关节及风湿免疫专委会常委，西安市内科学会副主任委员，西安市政协委员，《西安交通大学学报（医学版）》编委，《中华临床免疫与风湿病》杂志编委。

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