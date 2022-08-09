休假时偶遇急症患者 她挺身而出：“我就是医生”

“医生，快去找医生！”

“我就是医生！”

近日，在潍坊青州市凤凰台景区，一名游客突然倒地不起。紧急时刻，正在休班的潍坊市益都中心医院儿外科医生王静把两个女儿交给丈夫，第一时间冲到游客身边展开抢救。

当时，王静正与家人在景区游玩，突然听到一声声焦急的呼喊，不远处有人晕倒了！

出于医生职业的敏感，她立刻飞奔到倒地患者身边。“当时呼叫患者已无意识，但可扪及颈动脉搏动，同时出现双眼上翻，肌肉僵直，口吐白沫症状，心率也达到了120次/分钟以上，根据临床经验，初步判断患者为抽搐发作。”王静回忆。

时间就是生命，王静立刻投入到紧急抢救中，迅速将患者的头偏向一侧，以利于口腔分泌物引流防止误吸，并辅助其平卧，松解衣领，同时疏散周围人群，便于患者通畅呼吸。由于采取了及时有效的急救措施，不久后，患者恢复了意识。

因为不放心患者，王静一直陪护在患者身边，给患者测血压检测并对症用药，直至120救护车赶到，向急救人员详细交代了病情后，才默默转身离开。

事后，王静在接受人民网采访时表示，作为一名医生，救人是责任，不管否是在岗位上，也无论处于什么样的状态下，只要能救就一定要去救。（视频素材由潍坊市益都中心医院提供）