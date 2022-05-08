关爱狼疮患者，共筑健康中国

狼疮作为一种慢性系统性自身免疫性疾病，严重威胁患者健康，提升群众科学认知、规范诊疗手段等疾病防治工作亟需各方关注与支持。在5月10日“世界狼疮日”到来之际，为提升全社会对系统性红斑狼疮和狼疮性肾炎的科学认知，人民健康特推出“世界狼疮日”主题节目。

5月10日14:30至15:30，“人民好医生”客户端将邀请中国工程院院士、国家慢性肾病临床医学研究中心主任、肾脏疾病国家重点实验室主任、中国医师协会肾脏内科医师分会会长陈香美，北京协和医院风湿免疫科主任、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任曾小峰，解放军总医院第一医学中心肾脏病医学部主任蔡广研做客“世界狼疮日”主题节目，与您一起关爱狼疮患者，共筑健康中国。

专家简介：

陈香美，中国工程院院士、国家慢性肾病临床医学研究中心主任、肾脏疾病国家重点实验室主任、中国医师协会肾脏内科医师分会会长。

曾小峰，北京协和医院风湿免疫科主任、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任、中国医师协会常务理事及风湿免疫科医师分会会长。

蔡广研，解放军总医院第一医学中心肾脏病医学部主任、中华肾脏病学会候任主任委员。

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