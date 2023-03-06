发展养老产业 满足多种需求

【代表委员手记】

今年政府工作报告指出，积极应对人口老龄化，推动老龄事业和养老产业发展。解决好养老问题，是提升人民幸福感和安全感的重要保障。

随着经济社会发展，人们生活质量提高，人均寿命延长，养老需求巨大、层次丰富。然而我国养老产业仍然存在规模较小、产业发育滞后的问题，还不能满足居民实际养老需求。因此，只有大力发展养老产业，通过市场化手段提升性价比，才能实现广大人民群众能负担市场化养老，进而释放产业发展潜力的良性循环。

养老产业的高质量发展，是满足人民对美好生活追求的重要方面。只有提升社会提供的养老产品和服务总量，才能更好匹配总供给和总需求，促进社会经济均衡发展。此外，大力发展养老产业，还能带动养老金融、保健、养老文化产业、养老机构投资、住宅小区适老化改造等发展。

发展养老产业，需要政府和市场同向发力。一方面，要充分发挥养老产业推动经济高质量发展的巨大潜力，把政府和市场的作用有机结合起来，更好地兼顾公平和效率。通过制定顶层设计，把养老产业作为经济发展的重要抓手，全方位促进养老行业长期健康有序发展。另一方面，要让市场充分发展起来。通过培育龙头企业，形成规模经济和范围经济，实现产业链上下游的系统配套整合，全面降低成本，提高效率。对不同市场应当进行分级管理，既要有底线思维，也要有“天花板思维”。对低收入群体，当由政府进行托底保障；多数群众的需求，则主要通过市场化手段满足。

此外，在鼓励国企进入的同时，要保护民营养老机构。由于投资周期长、回报不稳定等因素，民营养老机构和相关产业发展较为缓慢。助力民营养老机构发展，应当系统发力，充分调动社会力量的积极性。既要提供国家层面的制度保障，提前设置合理机制，规范资金使用、保证投资安全；也要提升社会信任感，激励更多长期社会资金进入，形成对国家投资的有益补充，实现养老产业发展存量资金盘活、新增投资发展、资金结构优化。

（作者：金李，系全国政协委员、南方科技大学副校长）