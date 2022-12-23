满足多元细分消费需求 促进消费持续恢复

人民网北京12月23日电 当前，消费市场运行稳中有升，消费升级趋势明显，不同年龄、不同地区、不同偏好的消费者呈现出日益多元、细分的消费需求。12月23日，在人民网主办的“2022国民消费大会”上，不同行业的代表围绕“细分市场，撬动消费潜力”作主题分享，纷纷表示要更精准地满足不同消费群体的消费需求，促进消费持续恢复。

近年来，健康消费需求日益增强，消费者也愈加注重产品的品质化、健康化、个性化。杭州娃哈哈集团董事长宗庆后认为，随着消费升级、市场细分，消费者的需求变得更加多样化。企业必须怀抱开放积极、锐意创新的态度，在严守产品质量底线的基础上，顺应消费升级趋势，为消费者开发更多高附加值的健康产品。

“成立35年，娃哈哈始终坚持饮料主业发展，坚持创新升级，不断开发满足消费者需求的产品，积极布局‘大健康’战略。”宗庆后介绍说，一方面，娃哈哈饮料研发注重低糖、低脂、零糖、零脂，已经推出了超过40款低糖或无糖产品；另一方面，娃哈哈也在营养保健品层面发力，把中医食疗传统理论和现代生物工程、超临界萃取等技术相结合，为消费者提供科技含量高、附加值高的产品；同时，娃哈哈还推出了新款电解质饮品、维生素系列等多款健康新品，能够满足不同年龄段、不同群体的健康消费需求。

近年来，在消费升级和技术进步推动下，家居产业发展质量效益稳步提升。淘宝天猫家装家居总经理恩重在分享中提出，对于家装、家电企业来讲，服务能力越来越成为竞争的关键因素，切换到消费者需求的差异化场景中去获得新的增长，是未来的机会。

恩重介绍，针对家装家居大件消费市场的服务痛点，淘宝天猫3年前就开始布局电器家装“一次上门，免费送装”服务。为了更好提升消费者购物体验，还打造了用户全链路动线，消费者在淘宝搜索“免费送装一体”，就可以看到所有相关商品，提高购买决策时效。此外，淘宝天猫联合菜鸟，建设大件商品送装网络。未来还将加大投入，扩大服务覆盖范围，培训专业送装团队，进一步把数智化技术应用在大件网络体系，为消费者提供更加有确定性、有保障的服务。

“我们坚信服务创造价值，淘宝天猫家装家居会持续根据不同行业品类的差异化需求，提供垂直化服务解决方案，为商家带来更多增量价值，为消费者带来更优质的服务体验。”恩重说。

小红书CMO之恒在大会上以“美好的生活方式驱动好产品生长”为题，分享了小红书案例实践与洞察。

“作为生活方式社区，小红书如今已成长为年轻人重要的生活潮流发源地和消费决策入口。而围绕着用户的主动表达，小红书可以从商业角度探索多元生活方式，帮助企业完成深入洞察挖掘。”之恒说，基于小红书用户的主动表达，可以通过数据分析等技术手段，来帮助企业观察到在不同细分行业类目、细分赛道里面的发展机会。同时，还可以结合消费者对产品的主动反馈、评价和期待等，为产品设计、策略及市场定位提供指导。用户对产品使用的真实体验、情绪和需求,可以让企业找到更多的商业新机会。

之恒介绍，小红书推出的全新商业数据洞察平台“灵犀”，就是基于社区海量用户的需求和痛点表达，进行数据分析，从赛道切入、需求分析、受众分析、产品口碑等角度为企业提供营销洞察，帮助企业更高效地聚焦增长机会，实现好产品的持续生长。