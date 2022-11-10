更好满足全社会的无障碍需求（人民时评）

从保障特定群体需要，到满足全体社会成员的无障碍需求，体现了无障碍环境建设理念的进步

无障碍环境建设是残疾人、老年人等群体权益保障的重要内容，对于促进社会融合和人的全面发展具有重要价值。不久前提请全国人大常委会审议的无障碍环境建设法草案，进一步拓展了无障碍内涵，引起社会关注。

草案在2012年颁布实施的《无障碍环境建设条例》基础上，提升了相关标准和要求：将无障碍设施工程建设强制性标准引入法中；将广场、绿地、公园、户外停车场等缺少构筑物的开阔场所纳入建设范围；鼓励食品药品等商品外部包装配置盲文、大字、语音说明书……这是我国首次就无障碍环境建设制定专门性法律，必将对提升包括残疾人、老年人等在内的全体社会成员权益保障水平产生重要影响。

党的十八大以来，我国无障碍环境建设快速发展。马路上的坡道随处可见，地铁站的无障碍卫生间逐渐普及，越来越多的电视节目配备手语主播……无障碍设施和服务不断融入日常生活。但也要看到，目前我国无障碍环境建设整体水平与经济社会发展成就尚不匹配，需要进一步提高建设质量，更好满足群众需求。

习近平总书记强调：“促进社会公平正义，让发展成果更多更公平惠及全体人民。”进一步推进无障碍环境建设，一方面要提升建设质量和保障水平，使其跟上经济社会发展步伐，另一方面要扩展社会服务范围，充分考虑全体社会成员的无障碍需求。

实际上，存在无障碍需求的社会成员并不限于特定群体。意外受伤者可能存在暂时性的无障碍需求，身体功能衰退的老人可能存在长期性的无障碍需求，提重物者、推婴儿车的成年人也可能存在情境性的无障碍需求。现实生活中，不少人因各种情况导致行动不便，产生了使用轮椅的短期需求。比如，哈尔滨今年5月在全市启动共享轮椅工程，确定113个社区，配置安装扫码共享轮椅，残疾人、老年人和有需求的群众都可以就近免费使用。草案在保障残疾人、老年人无障碍需求的基础上，提出“有无障碍需求的社会成员”概念，并在附则中单设一条予以明确，以便在实践中准确把握无障碍环境的受益对象。

从保障特定群体需要，到满足全体社会成员的无障碍需求，体现了无障碍环境建设理念的进步，有利于引导全社会提高对无障碍环境建设的重视程度。在公共服务、交通运输、医疗卫生等场景中，无障碍服务与每一个人息息相关。有关部门提供的市民热线、紧急呼叫、应急避难等服务，也需提升无障碍服务能力。

无障碍环境建设要面向全体社会成员，但也要突出重点人群，特别是残疾人、老年人、孕妇、幼儿、伤病者、负重者等。从他们的体验出发，注重细节设计，才能提升无障碍设施和服务的人性化、便利化程度，避免出现安全隐患。2022年北京冬奥会和冬残奥会举办前，北京市民杜鹏曾作为无障碍体验员，对涉奥场馆、医院酒店等地的无障碍设施反复体验试用，提出修改意见。鼓励无障碍设施体验试用，有利于从源头上提高无障碍环境建设质量。

无障碍设施建设水平是一个国家和社会文明程度的标志，无障碍环境是全体社会成员普遍受惠的民生福祉。在继续解决“有没有”的同时，着力解决“好不好”“管不管用”的问题，加快形成设施齐备、功能完善、信息通畅、体验舒适的无障碍环境，定能让受益面不断扩大，让全社会有温度、无障碍。

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 05 版）