节后返岗如何做好个人防护？这几点要注意

春节假期已经结束，节后返岗该如何做好个人防护？中南大学湘雅三医院医院感染与控制中心副主任周鹏程在接受人民网记者采访时表示，如果出现发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、咽痛等新冠病毒感染症状的人群，建议暂缓出行和返岗。同时，周鹏程给出以下几点返岗个人防护建议。

坚持佩戴口罩

乘坐公共交通工具或厢式电梯、在人员密集场所办公等，均应规范佩戴医用外科口罩或医用防护口罩。

保持空气流通

保持室内空气流通，办公场所优先采用开窗自然通风的方式。没有条件自然通风的，可以开启排风扇等装置以加强室内空气流动。空调使用前要加强清洗和消毒，使用中央空调通风系统时，确保室内新风量达标。

勤洗手

工作期间，接触快递、清理垃圾、饭前便后等，均应及时洗手或手消毒。避免使用未清洁的手触摸口、眼、鼻。外出回到家，应先洗手。

注意环境清洁

电梯按钮、打卡机、办公桌、会议桌、门把手等高频触碰的物品表明要做好清洁，明确受到污染时，可用含酒精或季铵盐的消毒湿巾擦拭消毒。

安全就餐

错峰就餐，减少人员聚集。购（取）餐注意手卫生，保持社交距离。餐具一人一用一消毒，就餐时分散就座、不扎堆。

周鹏程提示，“阳康”后也要做好个人防护。目前正处于冬春季，是呼吸道传染病的高发期。新冠病毒感染康复后仍做好个人防护，可以显著降低感染其他呼吸道传染病的几率。