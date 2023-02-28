改善抑郁，锻炼比药物更有用

科技日报北京2月27日电 （记者刘霞）澳大利亚研究人员呼吁让锻炼成为治疗抑郁症的主要方法，他们开展的一项研究表明，体育锻炼的效果是心理咨询或药物的1.5倍。该研究包括97篇综述、1039项试验和128119名参与者。相关论文发表于最新一期《英国运动医学杂志》。

世界卫生组织的数据显示，全世界每八个人中就有一个人（9.7亿人）患有精神障碍。而最新研究表明，体育活动对改善抑郁、焦虑症状极为有益。12周或更短时间的运动干预措施在减少心理症状方面最有效，其中抑郁症患者、孕妇和产后妇女、艾滋病患者或肾病患者受益最大。

研究负责人、南澳大利亚大学的本·辛格博士表示，体育活动必须列为优先事项，以更好地应对日益增多的心理健康状况。

辛格说：“众所周知，体育锻炼有助于改善心理健康，但迄今还没有被广泛地作为首选治疗方法。我们的研究表明，在所有临床人群中，体育活动干预都可以显著减少抑郁和焦虑症状，一些人群表现出更大的改善迹象，而且高强度运动对抑郁和焦虑的改善作用更大。”

研究还发现，所有类型的体育活动和锻炼都有益，包括有氧运动，如散步、阻力训练、普拉提和瑜伽等，重要的是，研究表明，这种对人心理健康产生积极影响的锻炼并不需要太多时间。