小微球带来肝癌治疗新希望

本报北京电 （记者熊建）每一项新技术的推出都能挽救无数患者的命。钇90微球治疗术，为更多肝癌患者带来新希望。

这是一项什么样的技术？用北京清华长庚医院肝胆胰中心介入科副主任医师张琳的话说就是：小微球带来大希望。

作为大陆首位获得钇90全球资格认证介入医师，张琳表示，钇90微球技术是通过血管介入的手段，将载有放射性同位素钇90的微球输送到肝脏肿瘤部位，对肝部的肿瘤病灶进行精确治疗的微创技术。“钇90微球会放射出纯β射线，在人体组织中穿透距离平均约为2.5毫米，半衰期平均为64.2小时。其放射能量高、治疗精确、安全性高，对肿瘤自内而外实施精确打击。”他说。

钇90微球技术有4个特点。首先，具有强效缩瘤的效果。对于控制肿瘤的效果非常明显，能够很好地杀死癌细胞，并使肿瘤缩小。

其次，对于肝癌合并癌栓的疗效优于其他治疗手段。癌栓一般指恶性肿瘤在生长转移过程中形成的癌性栓子，很多会生长到血管当中，增加手术治疗难度。

第三，能够促进剩余肝脏再生。钇90微球在控制癌细胞的同时，还能够促进健康的肝细胞生长，为二期手术创造更好条件。

第四，微创手术舒适性强。微创介入手术通过股动脉或桡动脉将微球注入到肝癌部位，不需要全麻，局麻下就可以完成，整个手术几乎没有不适反应。

与普通放疗技术相比，钇90微球技术具有辐射剂量更高、辐射范围更小、作用更加精准的优势，所以相对普通放疗技术对于患者身体影响更小，副作用更小。同时，钇90微球介入一般只需要一次就可以完成，而普通的放疗需要定期多次，能够为患者节省更多时间。

“钇90微球介入对于不同期的肝癌都可以使用。”张琳说，早期的肝癌通过介入手术后，能够达到完全杀死癌细胞的效果，彻底治好肝癌，避免手术；对于中晚期肝癌患者则能够帮助缩小肿瘤，达到手术或移植的标准；对于晚期肝癌患者也能够进行姑息治疗，联合系统靶向免疫延长患者生命周期。

张琳提醒，钇90微球介入也有不推荐使用的情况：肝癌肿瘤占据肝脏体积70%以上；肝癌转移范围过大，全身肿瘤负荷较重；肝功能不好，出现腹水、黄疸等情况；体能状态不佳，无法自理。