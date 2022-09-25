直播预告：不适合外科手术的肝癌介入治疗究竟怎么选？

我国肝癌患者在首次治疗中手术切除仅占20-30%，大多数患者需要进行介入治疗和全身系统性治疗。介入治疗借助于影像技术采用局部靶向药物灌注、肿瘤血管栓塞及消融技术等方式集中杀灭肿瘤细胞，最大限度地减少恶性肿瘤数量、体积，改善患者的生存质量，延长生存时间。

9月26日10:00，北京佑安医院肿瘤微创中心主任医师袁春旺将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就肝癌介入治疗的相关问题进行分享。

专家简介：

袁春旺，北京佑安医院肿瘤微创中心主任医师、副教授、硕士研究生导师。担任中国医师协会介入放射学专委会委员（磁共振介入学组），放疗专委会肝癌学组委员，北京医学会介入医学分会常委等学术任职。

擅长：影像引导肝癌、肺癌、肾癌等实体肿瘤的血管性及非血管性微创介入诊疗、影像学评价；在以上局部治疗的基础上个体化联合靶向、免疫系统治疗。

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