张抒扬：加速实现医疗中心向医学中心转型升级 努力提升我国疑难疾病诊治能力

在日前中国研究型学会召开的高峰论坛上，北京协和医院院长张抒扬分享了协和医院建设高水平研究型医院的实践探索。她强调，作为全国疑难重症诊治的医疗中心、罕见病研究中心和国家级的学术性医院，必须担负起社会发展和医学进步的责任，以科研创新满足重大疾病临床需求，加速实现医疗中心向医学中心转型升级，努力为提升我国疑难疾病诊治能力当先锋。

张抒扬认为，学科是医院发展的基石，协和始终坚持学术引领，面向国际一流，坚持问题导向，加强学科建设。目前医院拥有20个国家重点学科，29个国家临床重点专科，连续12年蝉联中国医院排行榜榜首。迈入新百年，医院已建设国家医学中心为核心，推进学科建设，开门问策，以评促建，认清差距，找准方向，连续组织了14场高质量发展研讨会，6批次11场学科高质量发展评估会，54个学科制定发展规划，形成了建设一流医院、一流学科的协和方案，坚持有所为、有所不为的学科建设方针，抓重点、抓亮点，着力支持强势学科，特色重点学科的发展和高绩效学科的发展，充分发挥学科高峰的引领示范作用，以人才促学科，以学科促发展。

搭建创新平台，是推进医院高质量发展的重要举措。张抒扬介绍，近年来，协和医院务实推动以清华大学、北京航空航天大学、中国科学院等21家高校，24家兄弟院校，31家科研院所以及华为等83家企业合作，组成了800多人攻关团队，“两院”院士突出贡献专家都参与其中，推进学科交叉，医工结合，促进前沿技术转化落地，力争通过大协作来解决大问题。同时，建成了国家妇产科疾病临床医学研究中心等17个国家级、省部级科研平台，转化医学国家重大科技基础设施去年也已正式启用，基础、临床、转化三位一体的科研平台体系已初步建成，为协和新百年转型发展奠定新的战略支点。

张抒扬说，协和医院始终坚持以看难病为目标，注重看别人看不好的病，做别人做不了的手术。为此，医院下大力建成疑难重症及罕见病国家重点实验室，建立罕见病一站式诊疗模式，成立门诊疑难病会诊中心，将多学科会诊MDT从病房延伸到门诊，相继开设了胰腺、垂体、代谢性骨病等34个专业组，持续通过加强疑难重症罕见病诊疗支撑平台建设，打造更多高质量优势学科群，不断提升疑、难、重、急、罕见病的诊疗能力。同时，充分发挥面向全国的辐射带动作用，联合多方创建了中国罕见病联盟，牵头国家罕见病诊疗协作网络和三级防控体系建设运行，创建国家级罕见病多学科会诊平台，为全国各地患者提供一站式的诊治方案。罕见病患者确诊时间从平均4年缩短至平均4周，整体花费降低了90%。医院还承担了国家罕见病注册登记平台，国家罕见病重点实验室和罕见病转化医学中心建设任务，形成了特色的科研、转化、医疗为一体的全国罕见病协作支撑体系。目前，由协和牵头的国家标准化妇科疾病、过敏性疾病、罕见病诊疗中心项目正式启动。医院正积极将协和的经验总结为协和的方案，推进优质医疗资源向患者需要的地方下沉，努力为增强我国疑难重症疾病诊疗救治能力做出贡献。