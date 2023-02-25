直播预告：沉默的“视力杀手”——眼底病

一旦出现视力下降，大家首先想到是近视、老花、白内障等眼睛问题，但有一类危害更为严重的眼部疾病，除了视力下降、眼睛看不清，还有看东西变形、出现黑影等症状，如果不及时治疗，会导致不可逆的视力损害，最后可能导致失明，它就是眼底病。在医生口中都称它为沉默的“视力杀手”。

2月28日14:00-15:00，国家眼部疾病临床医学研究中心主任、中华医学会眼科分会副主委暨眼底病学组组长许迅，北京医院眼科首席专家、北京大学医学部教授戴虹将做客“人民好医生”APP直播间，开启“保卫眼底 ‘诺’守光明”科普行动。欢迎届时收看。

专家简介

许迅，主任医师，教授。上海市第一人民医院副院长兼眼科主任，国家眼部疾病临床医学研究中心主任，国家儿童青少年视力健康专家咨询委员会副主委，中华医学会眼科分会副主委暨眼底病学组组长，上海市眼科学会副主任委员，中华眼科学会青年委员。

戴虹，主任医师，教授．北京医院眼科首席专家，香港中文大学医学院、香港理工大学视光学院名誉教授，中国医师学会眼科学会常委，中华医学会眼科学会委员，中华眼科学会眼底病学组委员，北京市眼科学会委员，北京医师协会眼科专家委员会委员，北京大学眼科学系教学委员会委员，北京医院学术委员会委员，北京医院学位委员会委员,北京医院院党委委员。

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