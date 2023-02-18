喝酒不仅伤身还能“烧坏”大脑！

中国文化中，饮酒可以活血取暖，可以活跃餐桌氛围，促进人与人之间的交流。酒已经深深地融入了中国人的社会生活和工作之中。但饮酒没有节制，无酒不欢、逢酒必醉、饮酒必多，不但误事伤身，还能“烧坏”大脑。今天，神经内科的医生就和大家聊一聊被酒精毒害的大脑。

慢性酒精中毒还能带来脑病

按照美国国家酒精滥用与酒精中毒研究协会（NIAAA）建议，成年男性平均每日饮酒不应超过1两，女性则应减半。如果长期饮酒超标，可能出现脑部受损的表现。

慢性酒精中毒性脑病是一种由于酒精滥用和酒精中毒导致认知功能损害，并产生严重精神障碍的神经系统疾病。随着饮酒率的逐步升高，其在全球范围内的患病率也越来越高，在精神系统疾病中已经上升到第四位。目前，慢性酒精中毒性脑病分为六种类型，包括韦尼克脑病、柯萨可夫综合征、慢性酒精中毒性痴呆、酒精性震颤-谵妄、酒精性癫痫、酒精性精神和行为障碍。

与此同时，酒精相关性疾病在综合医院内科占比也较高，包括脑血管病、冠心病、肝硬化、II型糖尿病等。酒精中毒带来的家庭、医疗和社会问题，导致大量社会资源被浪费。

大脑酒精中毒 会出现信息虚构

今天，我们先向大家介绍慢性酒精中毒性脑病中的一种——柯萨可夫综合征。柯萨可夫综合征又称酒精遗忘综合征。其典型的临床表现包括遗忘症、虚构、错构、认知功能障碍、定向障碍和人格改变。这些症状会导致患者出现认知功能障碍、学习能力下降以及脾气性格显著改变等。

患者大多不能保留新的信息，并出现遗忘表现，无法想起记过的事情或信息。但患者为了填补这方面的空白而将过去时间内曾经发生过的事件说成是这一时间发生的，这就是错构。或以一段内容荒谬、变幻不定、丰富多样的编撰的事实来填补他所遗忘的那一段经过，并对其坚信，这就是虚构。

此外，患者还可以出现不知道当下的日期、时间；不知道身处何处；有时辨不清方向，找不到回家的路；有的患者计算力减退，简单加减法也不能准确完成。

除了这些认知功能障碍表现以外，患者还会有人格障碍，常表现为表情冷漠，缺乏主动性，对周围人和事缺乏主动意志要求和关心，但有时又显得自私固执、欣快肤浅，或者情绪波动十分剧烈。家人朋友见过患者之后，都会觉得判若两人。

长期饮酒的人，特别是成年男性，如果出现上述症状，就应该到医院就诊，请专业医生进行慢性酒精中毒性脑病筛查和量表评估，完善头部核磁及血液学检查，最终明确酒精依赖状态和神经系统受损的程度，并排除其他可能的原因。

除了戒酒 饮食+治疗也很重要

已经确诊慢性酒精中毒性脑病的患者，首先要做的就是戒酒。在临床上，有的患者可以自行停止饮酒，虽可能会有短期的戒断症状，但随着时间的推移可以最终完成戒酒。但有的患者酒精成瘾后需要到专门的戒断门诊通过药物协助戒酒。

其次，患者应该丰富饮食，不能以酒当饭，多补充水、电解质、各类维生素、微量元素，特别是B族维生素，也要保证蛋白质和脂肪摄入。除此以外，医生还会根据患者情况予以对症治疗，如肌注维生素B1，改善认知、情绪、精神症状，控制癫痫，对于走路不稳等运动症状可予康复治疗。

值得关注的是，慢性酒精中毒性脑病患者由于脑部损伤及酒精成瘾，在戒酒后有相当部分患者复饮，自身常有懊丧、焦虑和自卑情绪。这时，家人和医生应该理解患者的状态，协助其理解病情，鼓励患者接受现实，面对问题，共同解决问题。叮嘱患者平时多结交不饮酒的朋友，积极参与健康的社会活动，代替对酒精的依赖，适当锻炼，有助于心情的平复。

文/王玥（北京安定医院）