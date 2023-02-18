喝酒防不了新冠 还会加重症状

“喝白酒杀菌能预防新冠”一度被不少人信以为真。这些人的逻辑是“病毒怕酒精，天天喝酒的人不容易感染”。那么喝酒真的能够预防新冠感染吗？当然不可能！不仅不能防新冠，喝酒还会加重“中招儿”后的症状。

酒精是常用的消毒剂，75%的酒精外部使用可以起到灭杀病毒的作用，但这和喝酒可是两码事。

饮用白酒，在体内主要在胃肠道吸收，通过肝肾代谢，根本接触不到感染呼吸道的新冠病毒。且饮用白酒完全达不到75%酒精的灭杀病毒作用。不仅如此，长期饮酒对免疫系统和呼吸系统都存在着各种影响，反而会增加感染新冠的风险。

“天天喝酒”，一部分这样的人已经开始生病了——“酒精依赖综合征”。酒精的成瘾会导致无法停止饮酒，停止或减少饮酒后便会出现手抖、心慌、出汗等酒精戒断症状，严重情况下甚至会危及生命。新冠感染之后，大部分人会出现发热的过程，也可能感觉乏力、干咳等等，有些长期饮酒的人，便会停止或减少饮酒，一天后，甚至更短到几个小时之后，戒断症状便会显现。并且，长期饮酒的患者，因酒精的长期影响，身体情况也更容易出现问题。

不论是肝脏代谢酒精带来的负担，还是长期饮酒引起的营养不良等，都会影响机体的免疫力，加重新冠感染的症状，增加重症肺炎出现的概率。那这种情况，难道还要继续喝酒吗？当然不是。当酒精已经达到依赖综合征情况时，只有在专科医院的治疗护理下，才能够安全地把酒戒掉。 文/邢笑萌（北京安定医院）