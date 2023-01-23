春节期间，如何保护家中老人

春节到来，大量人员陆续返乡，偏远地区、新冠病毒感染率比较低的地区疫情传播风险加大。保障好农村群众的就医用药需求，做好老年人等重点人群防护，是疫情防控的重中之重。

春节期间如需回家看望老人，应如何做好防护？“对于老年人，尤其是有基础病的老年人，以及没有感染过、没有接种疫苗的人群要重点加强保护。”中国疾控中心传防处研究员常昭瑞提醒，返乡人员与家中老年人接触时要戴好口罩，注意一些咳嗽礼仪，在做好自身健康监测的同时，尤其要密切关注老年人的身体状况。“建议老年人尽量不要参加大规模的家庭聚集活动，如需聚会聚餐要尽量减少人数、缩短时间、保持距离、做好防护。”

不少老年人患有心血管疾病，应该如何关注自身健康状况？北京安贞医院常务副院长周玉杰表示，患者在咳嗽、发烧的时间段容易合并低氧血症，一些老年心血管病人的症状是沉默型表现，有一种“消音器”效果，症状不像年轻人那么明显。特别是基础病患者平时已经服用了一些药物，感染新冠病毒后又服用退烧药等，如果喝水少，水电解质平衡有时可能发生紊乱。

“我们临床见到的一些心血管病人表现为合并低钠血症、低钾血症、一定程度的脱水，但是病人没有注意及时适量去补充营养和水电解质，所以均衡营养非常重要，特别是老年人的均衡营养非常关键。”周玉杰提醒，一定要知晓老年人吃的是什么，一天吃进去多少，大概吸收多少，代谢和排出多少，保持平衡。

对于患有慢性支气管炎或肺气肿的老年患者，北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明介绍：“我们把咳嗽分为两种。一是干咳，有哮喘的人群容易出现，可能因为新冠病毒感染导致哮喘急性加重，这时候要规律用药，在医生指导下调整药量。二是湿咳，就是咳嗽有痰，患有慢阻肺和支气管扩张的人群可能出现，特别是老年人身体比较虚弱，咳痰能力会下降，这时候一定要注意以化痰为主，慎用镇咳药物。这组人群在感染新冠病毒之后还容易继发细菌感染，抗菌药物的应用建议在医生指导下进行。”

有的老年人感染新冠病毒后会出现焦虑，李燕明表示，要转移老年人的注意力，减少传播引起焦虑的信息，特别是针对个别病症对号入座的情况。

“加强陪伴，多和老年朋友交流，一遍不行多说几遍，在交流方式上尽量用鼓励语言，不要用比较生硬的‘你没事’‘你不懂’，可以说‘你这么大年纪了，感染之后都可以恢复到这种程度了，所以你的基础情况还是非常好的’，要多用鼓励的语言和老年朋友交流，增强他战胜疾病的信心。”李燕明说。

(光明日报记者 崔兴毅)