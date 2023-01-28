儿童“阳康”后应该注意这些事儿

最近，不少儿童感染新冠病毒后，陆续进入“阳康”状态。家长们在开心之余，不免也开始担心，孩子“阳康”后要注意哪些问题？就此人民网记者采访了重庆医科大学附属儿童医院感染科副主任张祯祯。

“阳康”的一般标准

体温恢复正常3天以上；呼吸道症状基本消失或者明显好转；连续两次核酸检测阴性；若有肺炎，复查胸部影像学病灶明显吸收。

康复早期不宜剧烈运动

“阳康”后，需要一段时间儿童的身体才能恢复到以前的状态，康复早期不宜剧烈运动。家长可以陪伴儿童进行一些温和的运动，以增强其身体抵抗力和免疫力。

“阳康”后不要“报复性”饮食

“阳康”初期，饮食应以清淡为主，要保证足够的优质蛋白，忌油脂过多食物，多吃新鲜的蔬菜水果。若儿童仍有咳嗽症状，最好不吃刺激性食物，尤其是过咸过酸的食物。

“阳康”后一直咳嗽这些情况要警惕

咳嗽是呼吸道感染过程中气道主动清除“垃圾”的一个过程。咳嗽有助于儿童将吸入气道内的病原及颗粒物质排出体外，防止其进一步进入肺部。

“阳康”后，如果儿童只是偶有咳嗽，家长可以鼓励孩子多饮水，保持适当温湿度，主动将痰咳出。小年龄段的孩子，家长可以通过帮助其翻身拍背把痰液排出。如果反复咳嗽，或持续加重，影响儿童生活及睡眠，甚至出现喘息、气促、鼻翼扇动、呼吸困难等情况，应立即就医。

儿童“阳康”后，如何减少再次感染的发生？

科学规范佩戴口罩。进入医院、商场超市等环境密闭、人员密集的公共场所，乘坐公共交通工具、厢式电梯时，应让儿童全程规范佩戴口罩。儿童应使用儿童专用口罩，不推荐3岁以下儿童常规佩戴口罩。建议口罩持续佩戴4小时更换一次，如果口罩出现潮湿、破损、异味、污染等，应及时更换。

勤洗手。指导儿童学习正确的洗手方法，养成良好的卫生习惯。佩戴和摘取口罩时应洗手，餐前便后、外出回家、接触垃圾、抚摸动物后要洗手。另外，家长加工制作食品、饮料前，护理婴幼儿前也要洗手。

保持通风。保持室内空气流通，建议每日至少开窗通风2～3次，每次20～30分钟，通风时注意防寒保暖。（视频制作：实习生赵嘉欣）