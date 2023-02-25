止咳化痰，网红糖水有用吗？

把新买来的雪梨从顶部切开后，挖一个洞，再把川贝粉、冰糖、陈皮等各式各样的材料塞进梨里，炖上一个多小时后，连汤带皮全部吃掉。这是小彭在网上看来的“网红”食谱，为了缓解自己感冒后久咳不愈的症状，她也给自己制作了这份食疗“套餐”。“口味甜甜的很好吃，咳嗽好像确实好了一些。”小彭说，她只尝了一次，也不知道效果有多大，就当图个心理安慰吧。

类似的，小刘也在网上学了止咳食谱，坚持每天熬。“好像每次喝下的瞬间就有好转，只不过维持时间不长，所以我就连喝了好几天，也就慢慢地好了。”与小彭不同的是，小刘十分笃定地将咳嗽的好转归功于自己的食疗方法。

不只是小彭和小刘，制作简单的“小糖水”正成为不少人追捧的食补方。那么“小糖水”到底有没有用？该如何吃？

糖水是不是心理安慰剂

不同于的药材概念，这种糖水所用的原材料多是我们日常生活中能见到的食材，不少人产生疑问，都是常见食物，经过简单加工就会有“奇效”吗？

“病邪侵袭咽喉的时候会出现咽喉疼痛，下至肺脏就会出现咳嗽，肺不布津，肺气被外邪淤闭就形成了痰。很多人甚至在病愈后也长期被咳嗽困扰，一些微小的刺激，比如油烟、粉尘、刺激性气味等，都可能再次诱发咳嗽，一是因为外邪入体后余邪未清，二是因为肺脏功能未完全恢复，全身气息的升降出入出现紊乱。”北京市宣武中医院老年病科主任医师孟湧生介绍，此时可以通过服用“小糖水”进行缓解，这也是常见方法。从中医角度讲，选取适合的食材本身就可以起到滋补、润肺的功效。而且“小糖水”中一些水果含有丰富的维生素和其他微量元素，有助于病体恢复，如雪梨、金橘等水果就含有丰富的维生素，它们进入身体后会在一定程度提高人体的免疫力。

所以，不少人寄望于维生素特别是维生素C来预防感冒、降低感冒发生率。“虽然目前没有明确的定论表示某种维生素能对预防感冒起到确切作用，但并不表示毫无用处，一旦出现了感冒这种急性的感染性疾病，是可以通过维生素C的补充来缓解感冒的一些不适症状。”北京大学人民医院药学部主任药师张海英说。

其实，水在我们身体恢复的过程中也扮演了重要角色。“水负责把营养物质运送到身体的各个部位，起到基础的运输作用，包括通过尿液代谢排出废物等，本身也对增强免疫力不可或缺。”北京大学公共卫生学院教授马冠生认为，“有些人不爱喝水，专门熬制此类食疗方，在一定程度上起码保证了水摄入，起到了积极作用。”

“‘小糖水’作为一种食疗方法，可以坚持服用2到7天，有的人2天就能起效。一般来讲，食疗方确实有很好的效果，甚至药物起不到作用的时候，食疗或许会产生奇效。”孟湧生提醒，“食疗也不是万能的，必要时还是要及时去医院就诊。”

众多配方需谨慎辨别

但在孟湧生看来，网上的一些搭配偏方难以保证效果，对于流传的糖水食谱，需谨慎辨别，避免偏听偏信。“首先要选择可信度较高的发布来源，并在其中甄别选择一些较为经典的搭配，如常有耳闻的金橘、雪梨等常规材料。梨在中医甘寒之品，加梨可以清肺润肠，金橘有清理咽喉的作用，加金橘则可以针对咽喉不利的情况。”

“要想起到作用并保持口感，还是更推荐常见搭配。雪梨为甘寒之品润肠润肺，银耳则有滋阴润肺之效。用这些材料做出的都是很经典的食疗配方，如银耳雪梨汤、川贝雪梨汤。它们作用都是滋阴润肺，是缓解感冒后期咳嗽的良方，主要针对口舌干燥、咳痰无力，以干燥为主症的病症，以滋阴的方式来缓解痰。”孟湧生介绍，另一个推荐方则是用糠心萝卜单独煮水或白菜根加糠心萝卜煮水，也能起到同样作用，但它更适用在痰多痰黏且白，易咳出的情况下服用。

“还有一些配方也要注意量的使用，如食谱常出现频率很高的红枣，确实有调和胃气、传导气血的作用，不少人认为它滋补且口感较好就过量多放，但其实红枣不宜过多，过量的红枣反倒会对胃肠道有刺激作用。”孟湧生说。

“在熬制这些食材时应尽量避免加糖或少加糖。”孟湧生提到，尽管在人们认知中冰糖有泻火功能，但加糖后口感往往过于滋腻，糖分摄入容易超标，严重的更会导致胃肠积食滞留。“特别是针对现代人的饮食看，由于我们饮食的丰富性，糖的种类和摄入来源其实已经足够，因此一般不需要专门再有糖的摄取，高血压高血脂高血糖病人更应尽量减少糖分的摄入。”

解一时之急，不如从根本做起

虽然喝了自制的“小糖水”，但小彭还是觉得自己身体状态恢复比较慢。“每年冬天都要来一次，咳得胸口疼，经常要挂水，真的很痛苦。”

同样是生病，为什么有的人病程长、病情重，更有甚者每到换季时就会“定时”感冒，而有些人则能很轻松度过？很重要的一个影响因素就是免疫功能。

马冠生认为，免疫力与自身营养状况有着不可分割的关系。“我们的机体免疫系统是由免疫因子、免疫细胞、免疫器官等组成的一个整体系统，他在我们体内构成三道防线去抵御致病微生物对我们的侵袭，而营养则是保持这些身体机能健康运转的物质基础。”

一些“小糖水”食谱虽能缓解症状，但更好的方式还是为身体抵抗疾病做好“材料储备”。

对免疫力而言，一个很重要的元素是蛋白质，人体免疫三道防线的组成都离不开蛋白质。“补充营养不是简单地大吃大喝，我们更强调优质蛋白的摄入。”马冠生说，“蛋白质由氨基酸组成，所谓优质蛋白就是指氨基酸组成和人体较为接近的蛋白质，这样更容易被人体消化吸收利用。常见的优质蛋白有动物蛋白、大豆蛋白，而谷类生物的蛋白相对来说就要差一些。”

理论上，维生素C、维生素A和维生素E都与免疫功能密切相关。“比如维生素C，它能从多方面增强机体抗感染能力，又是胶原合成的辅助物质，可以增强机体对外来病菌的阻挡作用，还可以促进干扰素产生，抑制病毒合成，有抗病毒作用。维生素E同样可以提高机体免疫功能，而维生素A的作用是维护上皮细胞完整性，如果缺乏则会使机体易遭病菌侵入，增加对呼吸道疾病的感染性。”马冠生解释道。

还有一些人们日常有所耳闻的矿物质如钙、铁、锌、硒，这些元素或是组成免疫物质，或是参与免疫系统功能成分的构成。“以上这些元素都可以从日常食物中得到摄取。好好吃饭真的十分重要。”马冠生反复强调这一点。

“体质、免疫力的调节是一个复杂且长期的过程，很难在短时间内改变。在努力提高免疫力的同时，我们还能做的就是在短期内把身体调整到一个相对最佳的状态。规律饮食、生活起居顺应自然运作、不要产生恐惧心理和负担，即使疾病来袭，也要以最好的状态去迎接挑战并战胜它。”孟湧生说。

(本报记者 岳佳仪)