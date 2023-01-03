怎样根据官方指南选择中成药？哪些用药误区要避免？专家释疑

人民网北京1月3日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就中医药医疗救治工作有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，新冠病毒感染者居家中医药干预指南以及各地出台的指南、指引推荐了很多中成药，个人参照方案该怎么选药，应注意避免哪些用药误区？

根据症状选用药物

对此，北京中医医院院长刘清泉介绍，一般来讲，经过早期治疗，新型冠状病毒感染者在2-3天体温就可以恢复正常，而一部分人群会出现咽喉疼痛、咳嗽、声音嘶哑这样的情况。在这时候，应该加用一些宣肺止咳的中成药，比如急支糖浆、止咳宝、通宣理肺丸、连花清瘟、杏贝止咳颗粒，根据自己的情况，手头有哪种药物都可以选用。

有一部分人会咽喉疼痛很明显，刘清泉说，这时候应该用上几天的利咽解毒止痛的中成药，比如，六神胶囊、六神丸、清咽滴丸、金喉健等等，3、5天用完以后，老百姓所谓的“刀片喉”这种症状出现的机率会减少。

有一部分人会出现乏力、呕吐、腹泻，刘清泉表示，这些病人从中医来看，湿邪明显，这类人平时就是脾胃虚弱的人群，这时候可以用一些化湿解表类的药，推荐的药为藿香正气，藿香正气有很多剂型，有藿香正气水、藿香正气胶囊，但是藿香正气水里面有酒精，所以吃的时候要注意一些，不耐酒精的或者出去开车的情况下不能吃。但是这类人群，不宜在这个时候吃清热解毒的药物，清热解毒的药用完以后会导致腹泻或消化道症状加重。

小孩出现发热、咽干咽痛、咳嗽，往往症状会进展很快，刘清泉说，可以用一些疏风解毒、清热宣肺的药物，像金振口服液、儿童清肺口服液都可以使用。有一部分孩子会出现发烧、不想吃饭、肚子胀、口臭、大便干结，从中医讲属于积热、积滞重，可以用消积导滞，清热宣肺的中药，比如小儿豉翘清热口服液、小儿柴桂退热颗粒等等，这些药物用上以后，可以达到缓解孩子症状的目的。

刘清泉强调，对于一些特殊体质的孩子，比如有一些孩子是过敏性体质，在用药之前，一定要向儿科医生咨询，各大医院也都开设了互联网医院，可以通过互联网医院来跟医生咨询，到底用哪些药更好。

另外，对于婴幼儿，除了吃药之外，还可以采用一些非药物治疗的手段，比如推拿、捏脊，或者中医刮痧，来缓解患儿的症状。

一定不要盲目用药

刘清泉还提示，治疗感冒、流感和新冠的药物，有些药物的适应症具有相同的症状，指引里推荐的药物这么多，容易用错药，一定要理性用药、合理用药，切忌病急乱投医。有些人很容易一有急症以后就不停的吃药，那就很危险，一定不要盲目用药。

第一，用药之前一定要看看说明书，说明书上有一些什么样的适应症，尤其有什么样的禁忌症，还有不良反应的情况要看清楚，这样用起来才能心中有底，医生会告诉你的，但是作为患者或者作为患儿的家长要关注这件事。

第二，用药如果在48小时之内没有明显缓解，一定要到医院就诊。当然对于老年人、小孩还有一些基础病的，更要注意，体温仍然在39度、40度，没有往下退的迹象的情况下，一定要到医院去就诊。

第三，中西药是可以联合使用的，尤其是对于外感性疾病，对于新冠病毒感染这一类所导致的高热、咽喉疼痛可以联合使用，但是一般不主张同时服用。中西药在服用期间要间隔半个小时以上，这样保证它们各自发挥各自的作用，不会有不良反应。同一类型的药物，中药也好、西药也好，不要重叠使用，刚刚吃完这个再吃那个，这样也不好。

第四，一般来讲对于新型冠状病毒感染的轻型患者来讲，一般服用5-7天，临床症状大多都解除差不多了，就可以用饮食调整进行康复，不要过度服用药物。