专家：出现这些症状属于肺炎咳嗽 要及时就医

人民网北京1月3日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中医药医疗救治工作有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，很多患者在康复的过程中都会出现咳嗽的症状，不少人也担心这种反复持续的咳嗽会不会变成肺炎。请问治疗这种咳嗽应该怎么办？如何选用中药？

对此，中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升表示，咳嗽是机体的一种保护性反射，主要是清理呼吸道异物和分泌物。

他分析，从中医的角度来看，新冠肺炎在后期主要是余邪未尽、正气受伤这两个方面的因素。比如痰热未清，肺阴受伤，肺的宣发肃降功能失调，遗留咳嗽。这种咳嗽往往有痰少、色白、质粘，或者伴有咽痒的症状。所以临床治疗也从这两个角度着手，一方面是扶正，扶正就是养阴润肺，另外就是祛邪，清热化痰。有些中成药效果还是不错的，比如急支糖浆、养阴清肺丸、杏贝止咳颗粒等，在治疗方面都有不错的疗效。

那么咳嗽持续时间久或者咳嗽加重会不会引发肺炎？齐文升明确表示，咳嗽本身不会引起肺炎，如果是肺炎的咳嗽，一定会有持续发热、喘促，大量的黄粘痰，以及食欲的严重下降。如果出现肺炎咳嗽的症状，应该及时到医院就诊，以免延误病情。

“家里如果有老人、小孩，出现了咳嗽，但自己表述不清，要看他的精神状态。如果老年人精神萎靡、食欲下降，小孩呼吸急促甚至口唇紫绀，这些都不是很好的情况，要及时送医。”齐文升说。