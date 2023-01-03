中医药如何预防新冠病毒感染？专家解答

人民网北京1月3日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中医药医疗救治工作有关情况，并回答媒体提问。

发布会上，有记者提问，对于新冠病毒感染者的共同居住人员，能否使用中医药的方法预防感染？如何预防？

对此，中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升表示，新冠病毒感染者的共同居住人员，应该注意以下几方面。

第一，注意保暖，间断通风。冬季气候严寒，保暖很重要，尤其外出时一定要穿好衣服、戴好帽子，避免头颈部着凉。另外，可以每天间断的通风，每次5至10分钟，每天两次即可。

第二，做好房间消毒。在家里可以使用中药苍术、艾叶，用锅加水持续加热熏蒸消毒。

第三，适度锻炼。根据不同的年龄段，采用不同的运动方式。年轻人可以做有氧运动，外面天气寒冷，也可以在室内进行锻炼；老年人可以练习太极拳、八段锦。

第四，注意调理饮食。尤其是冬季，运动偏少，饮食一定要清淡，多饮水，不偏食。

第五，保持平和心态，不要焦虑、恐惧，这样机体的免疫功能才能平衡、正常。

第六，中药预防主要从调理脾胃、利尿泄火、宣肺升清三个角度着手。如苍术、陈皮、金银花、白茅根、桑叶，各取少量放在一起代茶饮。