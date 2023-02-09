中国疾控中心专家：近几个月出现新一波新冠疫情可能性比较小

人民网北京2月9日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点人群、重点机构、重点场所疫情防控情况，并回答媒体提问。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”后，优化调整的防控措施对于及时发现疫情、有效控制疫情仍然有效。

三年来，中国疾控中心针对疫情形势的不断变化和病毒的不断变异，科学研究、审慎分析，先后印发了十版防控方案和诊疗方案，因时因势优化调整防控措施。从武汉保卫战、湖北保卫战取得的决定性成果，到成功控制由德尔塔变异毒株引发的疫情，再到迎战奥密克戎变异毒株；从提出“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，再到实现应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治，避免了致病力较强的原始毒株、德尔塔毒株等大范围传播流行，极大减少了重症和死亡。相比于三年前，奥密克戎毒株的致病性明显减弱，我国拥有了对病毒更深入的了解，有更多的抗病毒药物可以选择，同时也更丰富了新冠中西医救治的经验。实施“乙类乙管”措施以来，全国的疫情日趋平稳，防控工作转段平稳有序。

“我国刚刚经历了一次全国性的新冠病毒感染流行，多数人已经康复，还有部分人仍在康复之中。这个时段，在全国范围内人群的免疫保护力处在较高时期，所以近几个月再出现新一波新冠疫情的可能性比较小。今后再出现类似于这次大规模流行的可能性也比较小。”吴尊友说，随着我国优化防控措施，新冠疫情在未来可能会断断续续在局部地区、部分人群、一段时间内发生，出现全国范围内短时间集中大规模流行的可能性比较小。