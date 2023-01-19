提升儿童个人防护意识家长如何做？中疾控专家解答

人民网北京1月19日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春节期间疫情防控有关情况，并回答媒体提问。

会上有记者提问，儿童是疫情防控的重点人群，如何加强针对儿童的防控知识科普，在提升儿童个人防护意识方面家长可以做些什么？

对此，中国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，儿童是疫情防控的重点人群，儿童自身对新冠病毒感染的基础知识掌握不足，需要多部门、多渠道进行科普知识宣传。一是在宣传对象方面，对儿童防控知识宣传的同时要加强对老师、家长及其看护人防控知识宣传。二是在宣传方式方面，采用儿歌、动画片和图书等儿童容易接受、感兴趣的方式进行宣传。三是在宣传内容方面，针对不同年龄段的儿童，内容要有针对性，采用相应年龄段儿童听得懂、看得懂的语言文字进行宣传。四是要通过走入课堂，采用老师讲解、做游戏、角色扮演等教育方式开展防控知识科普。

“在提升儿童个人防护意识方面，家长的言传身教是对孩子最好的教育。”常昭瑞说，一是家长要多教导孩子做好防护，保持良好卫生习惯。二是家长以身作则，树立榜样，如外出回家时及时洗手，咳嗽时遮挡口鼻。三是制定合理饮食、规律作息、适量运动等规则。四是及时表扬鼓励孩子的良好行为习惯。