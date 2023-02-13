“阳康”宝宝疫苗接种如何安排？儿科专家解答

前段时间有不少宝宝因感染了新冠病毒而无法接种疫苗，现在随着宝宝身体康复，被耽误的疫苗该如何接种呢？就此人民网记者采访了郑州大学第三附属医院儿童保健科主任医师陈社菊。

有家长担心，推迟接种疫苗会影响免疫效果。对此，陈社菊表示，只要在疫苗接种的正常年龄段范围内，推迟接种不会影响免疫效果，尽快补种是关键。“推迟接种疫苗并不会降低人体对疫苗的应答效果，但推迟期间人体可能没有产生足够对该疫苗所预防疾病的免疫力，会增加该疾病的患病风险。因此，若推迟接种要尽快补种。”

陈社菊表示，宝宝“阳康”后，症状消失，健康状况稳定，1个月后就可以接种常规疫苗。对于新冠病毒疫苗，满3岁的“阳康”宝宝，可在感染6个月后接种疫苗。3岁以下宝宝暂不可接种新冠病毒疫苗。既往无新冠病毒疫苗接种史、无新冠病毒感染史的3岁以上宝宝，符合条件的应尽早接种新冠病毒疫苗。

陈社菊提示，对没有及时接种疫苗的儿童，家长应带孩子尽早进行补种，尽快完成全程接种，优先保证国家免疫规划疫苗的全程接种；只需要补种未完成的剂次，可以使用同一厂家或者不同厂家的同种疫苗完成后续接种，不需要重新开始全程接种。

“阳康”宝宝补种疫苗后，有哪些注意事项？陈社菊说，宝宝接种疫苗后，应多喝水多休息，不吃辛辣刺激、容易过敏的食物，避免剧烈活动。如果宝宝局部皮肤出现发红、皮疹、硬结、疼痛等，家长可密切观察，不必担心。但是如果出现高烧，并伴有其他全身症状，应及时到医院就诊。（视频制作：实习生赵嘉欣）