中国医学团队提出抗皮肤衰老新方法

据新华社哈尔滨电 （记者杨思琪）记者日前从哈尔滨医科大学附属第二医院了解到：该医院整形外科主任肖志波教授团队的研究成果发现，一项基于细胞外囊泡的“无细胞治疗”新方法可以改善皮肤光老化，为紫外线损伤皮肤修复、抵抗皮肤衰老提供治疗策略。

人的衰老最直观表现在于皮肤。与人体其他器官不同，皮肤不仅受到内在老化过程的影响，还受到各类外部环境因素的影响。其中，紫外线辐射导致的皮肤光老化效应最为明显，占面部皮肤老化因素的80%以上。

肖志波介绍，与皮肤内在老化不同，光老化可导致皮肤角质细胞活性降低、更新减慢，表皮层的屏障功能减弱，使皮肤变得粗糙、松弛、起皱。人真皮成纤维细胞数量逐渐减少，胶原和弹性蛋白合成减慢、分解加快，通常比内在衰老更加严重。

近年来，科研人员发现干细胞及其衍生物，如细胞外囊泡对很多细胞有重要靶向作用。肖志波教授团队在紫外线照射的成纤维细胞的细胞外囊泡中，检测到393个差异表达的微小核糖核酸，并发现有的微小核糖核酸能够直接对生长分化因子起到作用。这些结果为促进皮肤修复和治疗皮肤光老化提供了一种“无细胞治疗”方法。

上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科主任医师刘莺认为，这种方法将细胞外泌体移植体内，其功能近似于将外泌体来源的母细胞移植体内所发挥的作用，却可以避免细胞移植体内可能导致的生物安全问题和复杂的调控问题，为逆转或延缓皮肤衰老提供了较好的策略和方向。随着相关技术的成熟，这项研究经转化后可改善面部皮肤质地、延缓皮肤衰老，具有广阔的临床应用前景。