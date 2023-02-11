“人体自然力”永远是硬核

人类科技突飞猛进，人工智能、元宇宙、无人驾驶等新技术层出不穷……但让人们看不见摸不着的小小病毒却在全球掀起了前所未有的波澜。从“阳过了没”“阳康了吗”的问候，到如今恢复正常生活，除了我们国家科学有效的疫情防控政策外，还有一点不容忽视——就是每个人强大的自愈能力，其根本就是人体的“自然力”。人体“自然力”这一概念是由中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明总结出来的，包括自主生成力、自相耦合力、自由代谢力、自发修复力、自控平衡力、自我保护力及精神统控力。在生命的历史长河中，人类正是靠着这七大“自然力”得以生存和延续。

显微镜带我们发现了病毒、细菌、癌细胞，我们不仅发现和研究病因，并深入探究其发病机制，继而在这个基础上进行疾病治疗。樊代明院士曾说，“当医学总是在找敌人——病毒、细菌或癌细胞发力，又无可奈何时，我们要回到人体，人体是最好的手术刀和药物。”的确，有的人得病了去治，治好了，有的人得病了没去治，也好了，靠什么？靠的是每个人的自然力。病入膏肓的人，已经没有了人体自然力，所以吃什么药都无济于事。

所谓“自然力”，就是人体保证生命健康、相互联系依存的所有力量和因素的总和与基础，是人与生俱来的，随着人生命的消长而消长的。而医学的最终目的就是扶持和保护“自然力”。七大“自然力”对我们至关重要，哪个力量出了问题，其他力量都会来平衡，平衡不了就可能出问题。人类与疾病做斗争，不管是病毒、细菌还是肿瘤，都应首先依靠人体的“自然力”，这是基础。在这个基础上辅以医学手段进行适当和适时干预。切记，主体是人，客体是医，不能主客倒置。人体本身能解决许多问题，我们要研究人体自然力，认识自然力，呵护自然力，增强自然力。这也是未来医学研究的重要方向。

对于肿瘤患者，尤其是中晚期患者要面对手术、化疗、放疗等一系列治疗，没有一个好的“自然力”为底座与根基，每走一步都举步维艰。常常提醒大家的保持乐观情绪、健康饮食、适当运动、规律作息，又何尝不是保证自己良好“自然力”的有力保障。其实，不管是肿瘤抑或是其他疾病，在面临健康威胁的时候，我们都要依靠自身的“人体自然力”，再加上现代医学、祖国医学的精准施治与保驾护航，才能真正让我们的生命宁静致远。

（作者：田艳涛，系中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科病区主任；邵欣欣，系中国医学科学院肿瘤医院博士生）