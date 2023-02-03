中消协发布2023年春节消费维权舆情分析报告 “6根面20元”等被点名

人民网北京2月3日电 （记者孙红丽）中国消费者协会3日发布2023年春节消费维权舆情分析报告。据了解，2023年春节期间消费者吐槽主要集中于文化娱乐、餐饮消费、景区旅游三个方面。其中，影院“换片”引质疑、“4个菜花1500块”、“6根面20元”等被点名。

报告显示，在1月21日（除夕）至1月28日（正月初七）共计8天监测期内，共收集相关“消费维权”类信息24950040条，日均信息量约311.9万条。监测期间，“消费维权”信息量曲线波动较小，每日相关舆情数量较为均衡，1月28日（正月初七）最多，为3485181条。

“6根面20元”等被点名

今年春节是实施疫情防控“乙类乙管”措施后的第一个春节，与去年相比，线下多个行业迎来消费热潮。

文化娱乐方面，监测期内，共收集“文化娱乐”类负面信息1297514条，日均162189条。舆情信息量呈上升趋势，在1月26日达到峰值，舆情信息主要与春节档电影相关。四川广元某影院因设备故障将《流浪地球2》改播《满江红》，对于“换片”的相关质疑引起舆情热议。此外，网红烟花加特林的价格和质量成为舆情关注热点。

餐饮消费方面，监测期内，共收集“餐饮消费”类负面信息676889条。每日负面信息量呈增长趋势，日均84611条，舆情信息量在1月28日（正月初七）达到峰值。监测期间，“4个菜花1500块”“6根面20元”等内容引起广泛关注和讨论，价格虚高和分量不足程度超出多数人可接受的认知范围，相关舆情发生后，当地市场监管部门积极跟进调查，回应舆情关切。此外，长沙游客吐槽网红店排队4538桌事件，也吸引了不少网友关注和讨论。

景区旅游方面，监测期内，共收集有关“景区旅游”类负面信息658920条，日均82365条，每日负面信息量呈增长趋势，1月26日（初五）达到峰值后趋于平稳。舆情吐槽主要指向景区在人流量大增情况下的管理问题和旅游住宿爆满预定订单不履约问题。此外，节日期间“四川乐山景区热气球从空中坠落”事故，引发舆论关注。

提振消费信心仍需多方努力

“舆情'槽点'说明提振消费信心仍需多方努力。”中消协指出，从舆情监测结果来看，无论是四川乐山景区热气球从空中坠落的惊险瞬间，还是黄山降雪游客滞留5小时、预定酒店等4小时入住房间未打扫等令人不愉快的消费体验，都说明相关服务提供者的安全底线意识和安全保障能力还有待提升，提升消费体验与消费满意度的服务意识和具体举措还有待切实加强。

而无论是发生在北海、西安等热门旅游目的地的餐饮价格争议，还是影院以设备故障为由退款更改排片引发不满与质疑，尽管只是个案，但其背后暴露出部分商家诚信意识和举措相对不足甚至缺失的问题仍然值得警惕。

对此，中消协呼吁景区等假期热点场景服务提供者切实压实安全责任，制定完善应急预案，确保消费者安全消费、放心满意。同时，继续推动将各类评价及投诉信息纳入经营者信用评价机制，鼓励消费者依法主张自身权益，积极参与消费后评价，主动投诉、举报失信经营行为。